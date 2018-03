Britanska premijerka Theresa May izjavila je u četvrtak u Bruxellesu da je Rusija izvela "drzak i bezuman" napad na ulicama u Salisburyju u Engleskoj, koji predstavlja dio obrasca ruske agresije protiv Europe i njezinih susjeda.

"Rusija je izvela drski i bezumni napad protiv Ujedinjene Kraljevine kada je pokušala ubiti dvoje ljudi na ulicama Salisburyju. Ja ću to pitanje iznijeti danas pred svojim kolegama jer je jasno -ruske prijetnje ne poštuju granice. Incident u Salisburyju dio je obrasca ruske agresije protiv Europe i njezinih susjeda, od zapadnog Balkana do Bliskog istoka", izjavila je premijerka May prije početka sumita čelnika EU-a.



Čelnici EU-a okupili su se u četvratak u Bruxellesu na svom proljetnom, dvodnevnom summitu, na kojem će, između ostaloga, razgovarati o trgovini i američkim carinama na čelik i aluminij, o ekonomskoj situaciji u EU-u, o oporezivanju multinacionalih internetskih kompanija, odnosima s Rusijom i Turskom.

Na dnevnom redu je također i Brexit, pripreme za summit EU-zapadni Balkan u svibnju u Sofiji, a predviđen je i zaseban summit 19 šefova država ili vlada eurozone, koji će razgovarati o dugoročnim reformama ekonomske i monetarne unije.



Napad u Engleskoj komentirao je i hrvatski premijer Andrej Plenković.



"Mi danas očekujemo punu i cjelovitu informaciju o tom napadu. O tome ćemo razgovorati i onda postići zajedničko stajalište o tome pitanju. U ovakvim situacijama dok se u cjelosti ne provede istraga moramo se prije svega osloniti na činjenice, a potom donositi političke zaključke i eventualne mjere", rekao je Plenković.



Zemlje članice su podijeljene u odnosu prema Rusiji u kontekstu ovoga napada. Tvrda struja među njima ističe da nema drugog razumnog objašnjenja koje ne bi upućivalo na odgovornost Rusije.



Litvanska predsjednica Daria Grybauskaite je najavila da će njezina zemlja protjerati ruske diplomate kao što je to učinila i Velika Britanija.



Dio zemalja poput Italije, Grčke, Cipra i Austrije ne žele eskalaciju u odnosima s Rusijom i pozivaju na oprez, ali istodobno i izražavaju solidarnost s Velikom Britanijom.



Proljetni summit počeo je na drugu obljetnicu terorističkih napada u Bruxellesu u kojima je poginulo ukupno 32 osobe, a 324 je ranjeno te na godišnjicu napada u Londonu kada se Westimensterskom mostu automobil zaletio u pješake, ubivši pet ljudi, dok je ranjenih bilo desetak.



Svi čelnici su u spomen na te događaje noslli na reverima vrpcu s datumom "22. ožujka". (Hina)