Britanska premijerka Theresa May održala je govor o pregovorima za Brexit koji sve više zapinju, naročito nakon, kao što britanski mediji navode - ''poniženja'' u Salzburgu.

Theresa May najavila je da definitivno neće biti odluke o ostanku Velike Britanije u Europskoj uniji, ali da bez obzira na to postigne li se dogovor ili dođe do grubog raskida članstva, državljani Europske unije, njih oko tri milijuna koji žive i borave na teritoriju Velike Britanije, neće biti uskraćeni za svoja prava.

Naglasila je da je za očekivati bilo da pregovori budu teški, ali da konačan dogovor žele obje strane.

Pregovori su zapeli na dvije teme – trgovinskim odnosima i granici s Irskom. Napomenula je da EU predlaže da Sjeverna Irska ostane u carinskoj uniji prema pravilima EU, ali ona inzistira da Sjeverna Irska ostane integralni dio Velike Britanije te da nikada neće pristati na granicu u Irskom moru.

''Ne postizanje dogovora je bolje od lošeg dogovora'', tvrdi May, ali napominjući da je ipak bolje pokušati doći do dogovora. Stoga će predložiti alternativu ovome o čemu se pregovaralo.

Podsjetimo, čelnici EU-a izjavili su da će pokušati postići napredak glede Brexita idući mjesec, ali su upozorili May da očekuju pomake vezano uz trgovinu i pitanje granice na irskom otoku.

"Trenutak istine za pregovore o Brexitu bit će na summitu EU-a u listopadu. Tada očekujemo veliki napredak i rezultate u pregovorima. Ako tada ne uspijemo formulirati neki okvir za sporazum i ako ne bude učinkovitih pregovora u listopadu, onda nema razloga ni organizirati najavljeni izvanredni summit u studenom", rekao je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk nakon završetka neformalnog summita EU-a u Salzburgu u četvrtak. Objava dogovora, ukoliko do njega dođe, očekuje se u studenom.