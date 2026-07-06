Alarmantno stanje u Rusiji, šef naftnog diva pisao Putinu: "Ovo je nezapamćeno"

Rusija se suočava s nestašicom goriva u mnogim svojim regijama uslijed višemjesečnih ukrajinskih napada dronovima na naftnu infrastrukturu. Opskrba goriva u mnogim dijelovima zemlje je narušena pa građani moraju čekati u redovima na benzinskim postajama, čime je njihovo nezadovoljstvo i zabrinutost sve veća.

U mnogim regijama uvedena su ograničenja pri kupnji, a uz sve to divljaju i cijene goriva.

Ruski list Kommersant je doznao kako je čelni čovjek najveće ruske naftne kompanije Rosnjefta, Igor Sečin, pisao predsjedniku Vladimiru Putinu te je nastalu štetu u rafinerijama nazvao nezapamćenom.

Look at the scale of the fuel collapse in Russia. pic.twitter.com/eNRpEQjuaL — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 2, 2026

Izvršni direktor Rosnjefta ističe da 80% kupaca goriva na burzi su preprodavači koji "maksimiziraju svoju dobit" jer ne postoji nadzor nad njihovom prodajom.

Smatra da je potrebno od svih naftnih tvrtki zahtijevati da isporučuju najmanje 30% svojih ekstrahiranih sirovina za domaću preradu. Nadalje, predlaže promjenu postupka izračuna standarda za vertikalno integrirane naftne tvrtke, uzimajući u obzir potrebe njihovih mreža benzinskih postaja, državne nabave i osnovnih usluga.

Istodobno, prema njegovim riječima, proizvođači benzina i dizelskog goriva "s privremeno dopuštenim smanjenim karakteristikama kvalitete" trebali bi biti obvezni prodavati cijelu svoju ponudu na burzi.

Krajnji potrošači trebali bi imati prioritetni pristup kupnji ovog resursa na burzi. Također, Sečin predlaže stvaranje mehanizma za osiguranje točke rentabilnosti uvoza goriva.

Putin je naložio potpredsjedniku vlade Aleksandru Novaku da "pregleda i izvijesti" o navodima iz Senčinova pisma.

Također, Putin je nedavno na sastanku s ministrima vlade i drugim dužnosnicima priznao da su ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama prouzročili manjak goriva u nekim pokrajinama, ali da Rusija to rješava. Ujedno, ruske vlasti zabranile su izvoz benzina i kerozina kako bi osigurale više zaliha za domaće tržište, a počeli su čak i uvoziti benzin iz Indije.