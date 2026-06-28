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Putin poručio da Rusija prolazi kroz teško razdoblje pa ispalio: "Uvodimo potpunu zabrana izvoza benzina"

Piše S. K., Hina, 28. lipnja 2026. @ 20:33 komentari
Vladimir Putin, ruski predsjednik
Vladimir Putin, ruski predsjednik Foto: Snimka zaslona
Vladimir Putin je najavio zabranu izvoza benzina.
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