Putin poručio da Rusija prolazi kroz teško razdoblje pa ispalio: "Uvodimo potpunu zabrana izvoza benzina"

Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je na sastanku o domaćem tržištu goriva da u zemlji postoje redovi na benzinskim crpkama te da potrebne vrste benzina nisu uvijek dostupne.

Istaknuo je da su problemi s gorivom uzrokovali ozbiljne nestašice u ruskim regijama, zbog čega posebna radna skupina i stožer ubrzano rade na osiguravanju dovoljnih količina u cijeloj zemlji.

Posebno je pozvao na hitne mjere prema kojima bi poljoprivredni sektor imao zalihe goriva, a Moskva povlači i radikalne poteze. Uvodi se zabrana izvoza benzina i zrakoplovnog kerozina.

"U interesu domaćih potrošača privremeno je uvedena potpuna zabrana izvoza benzina i zrakoplovnog kerozina. Razmatra se potreba uvođenja potpune zabrane izvoza i dizelskog goriva", rekao je Putin.

Iako tvrdi da su rezerve benzina i dalje na prošlogodišnjoj razini od 1,7 milijuna tona, Rusija je već počela trošiti svoje zalihe. Svjestan panike u Rusiji zbog nestašica goriva, ruski je predsjednik dodao:

"Znam da ćemo sada raspravljati, mogu se pojaviti pitanja o mogućem gomilanju zaliha, ali zato smo se i okupili kako bismo spriječili sve korake koji nam zapravo nisu potrebni, ne trebamo sami sebi stvarati dodatne probleme. Pa eto, o tim ćemo pitanjima razgovarati".

❗️Temporary ban on gasoline and kerosene exports introduced — Putin



“The idea of a complete ban on diesel fuel exports is also being considered.“ pic.twitter.com/Idp4BEhbDS — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 28, 2026

Putin se unatoč svemu nada da će proizvodnja goriva u srpnju ipak premašiti lipanjske brojke.

Ujedno, na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija, Putin se obratio javnosti uoči parlamentarnih izbora predviđenih za rujan. Stranci koju je ranije predvodio poželio je uspjeh na izborima te poručio da Rusija trenutno prolazi kroz težak period, ali da je zemlja iz toga puno naučila. Putin je tom prigodom obećao da će osigurati sigurnost zemlje i njezinih građana te prevladati sve izazove

"Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i reagiramo na njih, ali svakako ćemo osigurati sigurnost zemlje i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica", rekao je Putin.

Ove izjave dolaze u trenutku kada Ukrajina, u četvrtoj godini rata, sve intenzivnije uzvraća udarce unutar ruskog teritorija.

Putinov govor stigao je samo nekoliko sati nakon što je u ukrajinskom napadu dronom poginula jedna osoba u regiji Krasnodar, gdje je izbio i veliki požar u rafineriji Slavyansk ECO. Ova strateški važna rafinerija prerađuje do 5,2 milijuna tona sirovine godišnje i služi kao glavna logistička baza za opskrbu gorivom ruske vojske koja sudjeluje u invaziji na Ukrajinu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je uspješnost operacija. Dronovi su pogodili rafineriju Slavyansk na oko 300 kilometara od bojišnice, a nedavno su dosegnuli i rafineriju u regiji Jaroslavlj, otprilike 700 kilometara od ukrajinske granice. Također, prošlog tjedna pogođena je i rafinerija jugoistočno od Moskve, piše The Moscow Times.

Zbog sve češćih zračnih napada, na poluotoku Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Teritorij koji je Rusija zauzela i anektirala 2014. godine trenutno se bori s ozbiljnom nestašicom goriva i restrikcijama struje jer su ukrajinski napadi presjekli logističke lance i uništili naftna postrojenja diljem Krima, drugih okupiranih dijelova Ukrajine i Rusije.