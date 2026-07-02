Ovo se više ne može skrivati! Benzinska kriza trese Rusiju: "Kako je ovo moguće?"

Oko trećine ruskih kapaciteta za preradu nafte izvan je pogona nakon ukrajinskih napada dronovima, što je izazvalo nestašice benzina u više od polovice ruskih regija.

Višemjesečna kriza s opskrbom gorivom, kakvu Rusija dosad nije zabilježila, učinila je posljedice pune invazije na Ukrajinu opipljivima i za obične građane.

Kontinuirani ukrajinski napadi izazivaju požare u rafinerijama i ozbiljno narušavaju opskrbu gorivom diljem zemlje. Istodobno se povećavaju redovi na benzinskim postajama, ali i nezadovoljstvo te zabrinutost građana.

U mnogim regijama uvedena su ograničenja pri kupnji goriva, a kilometarske kolone vozila satima čekaju ispred benzinskih postaja. Društvene mreže preplavljene su snimkama vozača koji izražavaju nevjericu zbog dugih redova ili se prepiru oko praznih crpki i sve viših cijena.

Moskva, redovi za benzin - 1 Foto: Afp

"Televizija govori jedno, a stvarnost je nešto sasvim drugo. Ljudi posvuda čekaju u redovima", rekao je Andrej, stanovnik Moskve.

Njegov sugrađanin Maksim kaže da na gorivo čeka satima. "Zemlja koja proizvodi naftu, a nema benzina. Kako je to uopće moguće?", zapitao se.

Putin priznao da postoje problemi s opskrbom gorivom

Do kraja lipnja iz više od polovice ruskih regija stigla su izvješća o različitim ograničenjima prodaje benzina.

U pojedinim područjima vlasti su uvele stroga ograničenja na svim benzinskim postajama, dok su veliki lanci u drugim dijelovima zemlje ograničili količinu goriva koju kupci mogu natočiti.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rijetko je javno priznao poteškoće, istaknuvši da ukrajinski "napadi na naše objekte nedvojbeno stvaraju probleme“ te da Rusija bilježi "određene nestašice", iako je ustvrdio da situacija nije kritična.

Prema riječima Christophera Weafera, izvršnog direktora konzultantske tvrtke Macro-Advisory, izvan funkcije je oko trećine ruskih rafinerijskih kapaciteta.

Weafer navodi da se njegova procjena temelji na fragmentiranim informacijama i izvorima iz naftne industrije, budući da ruske vlasti ne objavljuju relevantne podatke.

Upozorio je da kriza s gorivom dolazi u posebno osjetljivom trenutku za rusko gospodarstvo, jer je u tijeku poljoprivredna sezona, a približava se i razdoblje žetve.

"U ovo doba godine poljoprivreda u svakoj zemlji ima veliku potrebu za dizelskim gorivom", rekao je Weafer.

Popravak oštećenih rafinerija dodatno otežavaju zapadne sankcije. Ukrajinski napadi usmjereni su na specijaliziranu uvoznu opremu, a nabava zamjenskih dijelova i nove opreme, uz ograničenja koja nameću sankcije, spora je i iznimno skupa.

Prema Weaferovim procjenama, samo će obnova moskovske rafinerije, koja je opskrbljivala oko 40 posto Moskve i okolne regije benzinom, trajati najmanje tri mjeseca.

Količina sirove nafte prerađene u benzin u Rusiji tijekom lipnja pala je za 25 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na 3,95 milijuna barela dnevno, što je najniža razina u više od dva desetljeća.

Moskva, redovi za benzin - 2 Foto: Afp

Proizvodnja benzina smanjena je za 17 posto, na 850.000 barela dnevno, u odnosu na 1,03 milijuna barela dnevno godinu ranije, što je znatno ispod domaćih potreba. Istodobno Rusija izvozi tek relativno male količine benzina.

Ukrajina nastavlja napade na rusku naftnu infrastrukturu

Od travnja je Ukrajina izvela više od 40 napada na rafinerije, skladišta nafte, terminale i druge objekte naftne infrastrukture u Rusiji te na okupiranom Krimu.

Ukrajinski dužnosnici tvrde da je riječ o kampanji čiji je cilj prisiliti Moskvu na okončanje rata narušavanjem vojne logistike i opskrbnih lanaca te slabljenjem sposobnosti Rusije za nastavak ofenzivnih operacija na bojištu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u srijedu da su ukrajinske obrambene snage drugi put pogodile rafineriju u Ufi.

"Po drugi put naši odgovori, koje nazivamo sankcijama dugog dometa zbog ruskog odugovlačenja rata, pogodili su rafineriju u Ufi, jednog od najvećih proizvođača mazivih ulja u Rusiji. Nalazi se više od 1300 kilometara od bojišnice", napisao je Zelenski na Telegramu.

"Svakodnevno provodimo svoj plan primjene ukrajinskih sankcija dugog dometa. To je potpuno pravedan odgovor na sve što Rusija čini protiv nas", dodao je.

"Mir je potreban i rusko vodstvo to mora shvatiti. Rusija mora završiti ovaj rat, a njezini čelnici imaju svaku mogućnost da to učine", poručio je Zelenski.

Vlasti u Moskvi za nestašice okrivljuju paničnu kupnju te pozivaju građane da gorivo toče samo kada je to nužno. Istodobno su ograničile izvoz benzina i zrakoplovnog goriva, a razmatra se i zabrana izvoza dizela.

Nestašice su u međuvremenu zahvatile i udaljene dijelove Rusije u kojima nisu zabilježeni ukrajinski napadi dronovima na rafinerije, piše Euronews.

U međuvremenu, društvene mreže preplavljene su snimkama vozača koji se svađaju oko benzina na benzinskim postajama ili čak divljaju kamionima kroz redove automobila koji čekaju na točenje.

The canisters are running dry in the petrol-station empire and the natives are already at each others throats. Two videos this week: grown adults brawling in broad daylight over the last litres of 95, women screaming on the highway shoulder because someone cut the queue, a guy in… pic.twitter.com/tWRCeJ2lOd — medoyid_ua (@LetsArmUKR) June 29, 2026