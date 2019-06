Teška avionska nesreća dogodila se na Havajima, javlja Fox News.

Mali dvomotorni zrakoplov tipa King Air srušio se blizu zračne luke Dillingham na otoku Oahu, nakon čega se zapalio i u potpunosti izgorio.

Havajsko ministarstvo prometa objavilo je da je poginulo svih devetero putnika i članova posade. Još uvijek je nejasno je li se avion zapalio prilikom slijetanja ili uzlijetanja.

Dim zapaljenog aviona vidio se na kilometre, prenosi Fox News.

#HDH update: With extreme sadness HDOT reports there were 9 souls on board the King Air twin engine plane that went down near Dillingham Airfield with no apparent survivors.