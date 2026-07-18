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Iran zaprijetio sveopćom ofenzivom: "Nijedna granica neće biti sigurna!"

PišeHina, 18. srpnja 2026. @ 07:33 komentari
Lansiranje iranskog projektila prema Bahreinu i Kuvajtu
Lansiranje iranskog projektila prema Bahreinu i Kuvajtu Foto: Afp
Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezaei poslao je upozorenje ukoliko se nastave američki napadi.
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Iran zaprijetio sveopćom ofenzivom: "Nijedna granica neće biti sigurna!"
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