VIDEO Specijalci na brodu zbog migranata, posada se zabarikadirala u panici: "Imali su noževe!"

"Sve je dobro prošlo. Čestitam pripadnicima odreda San Marco i policiji koji su dovršili ovu operaciju", izjavio je talijanski ministar Guido Crosetto.

Kasno u petak Crosetto je priopćio da je na brodu otkriveno 15 "ilegalnih migranata", bez navođenja kako su dospjeli na brod niti koja je njihova zemlja podrijetla.

ANSA je izvijestila da je ured tužitelja naredio policiji da izvrši provjeru te da su se migranti iskrcali.

Turski ministar prometa je u petak objavio da je brod Galata Seaways bio na putu od turske luke Yalova do Sete, u Francuskoj.

Migrante su otkriveni nakon što su ih snimile sigurnosne kamere, a kapetan broda je alarmirao policiju jer su dvojica sa sobom nosila noževe.

