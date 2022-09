Ruska nuklearna podmornica, najbolja u arsenalu ruske mornarice, navodno je ušla u Mediteran. Misija joj je navodno odvraćanje snaga NATO-a od rata u Ukrajini.

Poznata su gomilanja snaga ruske mornarice u Crnom moru u sklopu invazije na Ukrajinu, a sada se pojavila informacija prisutnosti ruske nuklearne podmornice na Mediteranu.

Ruska podmornica Sjeverodvinsk, najbolja jurišna podmornica ruske mornarice, koja se posjeduje neusporedivu stealth tehnologiju, aktivnu protutorpednu obranu i protuzračnu sposobnost je navodno ušla u Mediteran.

Njezina misija je navodno odvraćanje snaga NATO-a od ukrajinskog rata.

Ruska nuklearna podmornica (Foto: Screenshot / Twitter)

Prema izvješćima, nije točno jasno koliko dugo i od kada podmornica djeluje na tom području. Vjerojatno je tamo raspoređena kako bi zamijenila krstaricu klase Slava Maršal Ustinov, koja je napustila Mediteran 24. kolovoza, a primjećena je kako plovi prema Velikoj Britanij, piše International Business Times.

Meanwhile, RAF and NATO allies are chasing a Russian submarine in Mediterrean (now confirmed by Italian gov) https://t.co/m3QzfHjQVH