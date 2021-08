Na snimci koja se širi društvenim mrežama može se vidjeti kako talibani pucaju po okupljenim prosvjednicima koji negoduju jer talibani žele promijeniti afganistansku zastavu.

Nakon preuzimanja vlasti u Afganistanu, talibani su se obratili javnosti.

"Jamčimo sva prava žena u sklopu šerijatskog zakona. Žene mogu raditi u obrazovanju i zdravstvu. Ako je međunarodna zajednica zabrinuta, neka znaju da će naše žene imati sva prava u okviru šerijata. Naše žene su muslimanke i moraju poštovati šerijatski zakon", izjavili su.

Na društvenim mrežama širi se video na kojem se vidi kako u afganistanskom gradu Jalalabad talibani pucaju po prosvjednicima. Također, pretukli su i jednog videonovinara.

Još nije poznatko ima li stradalih, a prosvjednici ne žele da talibani promijene nacionalnu zastavu.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2