Ukrajinska policija javlja da je u gradu Lutsku muškarac oteo autobus s oko 20 ljudi.

Muškarac je u autobus ušao ujutro, oteo ga prijeteći oružjem i eksplozivom. Autobus s dvadesetak talaca trenutačno se nalazi u centru Lutska.

Policija je blokirala središte grada zbog sigurnosti građana. Šef državne policije u regiji Volyn Jurij Kroshko kazao je da im je identitet napadača poznat.

Pokušavaju pokrenuti pregovore s napadačem, no on to odbija. Njegovi zahtjevi ne sadrže nikakve konkretne podatke iako se oglasio na Twitteru.

"Pratimo društvene mreže. Nema nikakvih zahtjeva, samo opće fraze. Proučavamo situaciju, pokušavamo otvoriti pregovore", kazao je Kroshko.

"Poduzimamo operativne mjere, na terenu su specijalna policija i posebne postrojbe koje su u stanju neutralizirati kriminalca", dodao je Kroshko i istaknuo kako trenutačno nema podataka o eventualno ozlijeđenim osobama.