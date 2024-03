Duge cijevi na ulicama, taoci zarobljeni u kafiću, sumnja se da napadač ima eksploziv

Policija je evakuirala oko 150 domova zbog incidenta u središtu Edea u Nizozemskoj, oko 80 kilometara od Amsterdama. Prema riječima glasnogovornika općine, u tijeku je talačka kriza. Stanari evakuiranih domova smještaju se drugdje, javlja policija.

Stanovnici su prethodno pozvani da se drže dalje od centra i ostanu u kućama zbog incidenta, piše Metro.

BREAKING – Terror Alert: Several people taken hostage in a cafe in Ede, Netherlands, says a city spokesperson. #BREAKING #Netherlands #Ede #terror pic.twitter.com/TwtCVBoxCk

Mediji javljaju da je više osoba zatočeno u kafiću pod prijetnjom oružjem i/ili eksplozivom. Navodno se radi o Café Petticoat na Nieuw Stationsstraat. No, policija to nije potvrdila.

Policija je postavila nekoliko kordona. Prema mediju De Gelderlander, na terenu su Služba za posebne intervencije (DSI) i policija za razbijanje nereda.

