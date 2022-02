Nekoliko osoba uspjelo je napustiti trgovinu Applea koja se nalazi na središnjem trgu u Amsterdamu, gdje naoružani muškarac drži kao taoce jednu ili više osoba, objavila je nizozemska policija u utorak.

Amsterdamska policija objavila je na Twitteru da za sada ne želi precizirati situaciju u i oko trgovine.

Ranije je objavljeno da je policija poslala specijalne snage u središte Amsterdama gdje je muškarac naoružan vatrenim oružjem uzeo taoce u očitom pokušaju pljačke.

Policija je ispraznila trg i zamolila susjede da ostanu u svojim domovima te da ne izlaze promatrati situaciju.

