Supertajfun Bavi približava se otočju: Očekuju se udari vjetra do 333 km/h

Supertajfun Bavi trebao bi u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak pogoditi Guam i Sjevernomarijanske otoke, a predviđa se da bi vjetar trebao doseći brzinu od 250 km/h, uz udare do 333 km/h.

Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) opisala je tajfun kao "vrlo opasan", upozorivši na moguće katastrofalne štete od vjetra, kao i na olujne udare mora i opasne valove.

Već u nedjelju poslijepodne na cestama Guama i Sjevernomarijanskih Otoka, gdje ukupno živi oko 210.000 ljudi, bilo je vrlo malo prometa. Policija je obilazila naselja i upozoravala stanovnike.

Pinky Cubacub (55) rekla je dok je daskama zatvarala prozore svog restorana da je već u subotu rano ujutro čekala u redu kako bi kupila šperploču vrijednu 500 dolara: "Ne mogu si priuštiti da izgubim toliko dana. To stvarno boli".

Supertajfun Bavi Foto: Afp

"Ostat ćemo u hotelu dok oluja ne prođe. Strah me", rekla je Miku Sakurai (25), turistkinja iz Japana, jedna od mnogih čiji je let otkazan.

Supertajfun Sinlaku sredinom travnja ostavio je desetke tisuća ljudi bez električne energije, rušio stabla, prevrtao automobile i odnosio krovove s kuća. Još ranije, 2023. godine, razorni tajfun Mawar, najveći u posljednjih nekoliko desetljeća, izazvao je veliku štetu.

Područja bi mogla biti nenastanjiva tjednima

Prema prognozama, Bavi će se u ponedjeljak oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu najviše približiti otoku Rota, najjužnijem otoku Sjevernomarijanskih otoka.

Ako oluja prođe preko ili u neposrednoj blizini Rote, na kojoj živi oko 1.500 ljudi, većina područja mogla bi biti nenastanjiva tjednima, možda i dulje, piše AFP.

"Očekuje se da će mnoge kuće koje nisu građene od armiranog betona biti potpuno uništene, s urušenim krovovima i zidovima. Gotovo sva stabla bit će slomljena ili iščupana iz korijena, električni stupovi srušeni, a brojna naselja ostat će odsječena zbog srušenih stabala i stupova. Nestanci električne energije mogli bi trajati tjednima, pa čak i mjesecima", upozorava NWS.

Gradonačelnik Rote Aubry Hocog pozvao je stanovnike na oprez: "Ako budemo surađivali i poduzeli sve potrebne mjere opreza, možemo zaštititi svoje obitelji, susjede i zajednicu. Molimo za sigurnost svih naših ljudi."

Europska služba za praćenje mora Copernicus objavila je prošlog tjedna da su svjetski oceani zabilježili najtopliji lipanj otkad postoje mjerenja, a u nadolazećim mjesecima mogli bi biti oboreni novi rekordi.

Topliji oceani daju više energije tropskim olujama te povećavaju količinu vlage u atmosferi, što rezultira obilnijim oborinama. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) upozorila je da je klimatski fenomen El Niño već započeo u tropskom dijelu Tihog oceana te da će vjerojatno biti snažan.