Supertajfun Bavi približava se otočju: Očekuju se udari vjetra do 333 km/h

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Piše J. M., 05. srpnja 2026. @ 21:25 komentari
Supertajfun Bavi
Supertajfun Bavi Foto: Afp
Stanovnici Marijanskog otočja pripremaju se za novi snažan tajfun - posljedice bi mogle biti katastrofalne.
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