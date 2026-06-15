Objavljen kraj rata SAD-a i Irana, stižu reakcije iz svijeta: "Fokus sada mora biti..."

Čelnici država i međunarodnih organizacija pozdravili su u ponedjeljak postizanje sporazuma o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji će se službeno potpisati u petak, istodobno se založivši za što skoriju potpunu obnovu slobode plovidbe Hormuškim tjesnacem.

SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata te će službenu ceremoniju potpisivanja održati u petak u Švicarskoj, objavio je u ponedjeljak rano ujutro na društvenim mrežama pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump.

Rat je započeo zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače. Iran je zatim napao američke vojne ciljeve u Zaljevu te gotovo potpuno zatvorio Hormuški tjesnac kojim je prolazilo gotovo petinu svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina u svijetu, a militanti Hezbolaha u Libanonu otpočeli su napade na Izrael, obnovivši sukob između Izraela i te skupine povezane s Iranom.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u ponedjeljak rekla da bi sporazum između SAD-a i Irana trebao omogućiti trenutno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

"Sadašnji prioritet jest da sve strane brzo i potpuno implementiraju (sve točke dogovora)", rekla je von der Leyen o sporazumu.

"Sloboda plovidbe mora biti obnovljena bez naknada. To je ključno za regionalnu stabilnost i globalno gospodarstvo. To otvara vrata širim pregovorima o miru i sigurnosti na Bliskom istoku", dodala je von der Leyen.

Također je rekla da je mir na Bliskom istoku nemoguć dok je Libanon u plamenu.

"Europa opet poziva sve strane da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Libanona te da implementiraju stvaran prekid vatre", poručila je.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je pozdravio sporazum, dodajući da su Europljani spremni doprinijeti dugotrajnom miru, piše francuski AFP.

"Pozdravljam kraj ovog skupog rata i potpunu obnovu slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu", rekao je Costa na društvenoj platformi X nekoliko sati nakon objave sporazuma o okončanju rata.

Međunarodna pomorska misija spremna pomoći

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas je u ponedjeljak kazala da dogovor Washingtona i Teherana predstavlja potencijalan iskorak u ratu te da će Europska unija sada razmotriti kako može biti uključena u idućoj fazi.

"Od gospodarskog utjecaja do nuklearne stručnosti i dugotrajnih odnosa s partnerima u (Perzijskom) zaljevu, EU je spreman doprinijeti održivom rješenju", poručila je Kallas na X-u uoči sastanka šefova diplomacije zemalja članica Unije.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je u priopćenju naglasio da je riječ o ključnom koraku prema mirnom rješavanju sukoba, zahvaljujući nekoliko zemalja na njihovoj posredničkoj ulozi, uključujući Pakistan.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u ponedjeljak pozvao na čvrsto i dugotrajno primirje u Libanonu nakon što je u izraelskom napadu na južno predgrađe Bejruta u nedjelju poginulo još troje ljudi.

Macron je također kazao da je međunarodna pomorska misija koju su osnovale Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo spremna podržati ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca nakon postizanja sporazuma SAD-a i Irana.

U videu koji je objavio na Instagramu u nedjelju navečer nakon što je stigao u Evian gdje u ponedjeljak počinje samit skupine zemalja G7, Macron je poručio da će "cilj biti da se vide posljedice ovog sporazuma: podrška za Libanon, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i očito postizanje dogovora o nuklearnim pitanjima i balističkim projektilima u Iranu".

Britanski premijer Keir Starmer je u priopćenju čestitao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i posrednicima koji su doprinijeli odlučnom iskoraku.

"Duže vrijeme pozivamo na deeskalaciju i to je upravo onaj napredak koji smo htjeli vidjeti", rekao je Starmer. "Fokus sada mora biti na potpunoj implementaciji Memoranduma o razumijevanju kako bi se osiguralo ponovno otvaranje tjesnaca i kako bi se zajamčilo da ostane potpuno i trajno otvoren, ali i na finalizaciji pojedinosti nuklearnog sporazuma", dodao je.

Tjesnac bez restrikcija i carina

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u poruci na X-u naglasio "potrebu da se izbjegne bilo kakva retorika, provokacija ili djelovanje koji bi mogli eskalirati napetosti u razdoblju uoči potpisivanja sporazuma".

Također, katarsko ministarstvo vanjskih poslova je u priopćenju izrazilo svoju "potpunu podršku za sve napore i inicijative s ciljem jačanja regionalne sigurnosti i stabilnosti".

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je u ponedjeljak rekao da Hormuški tjesnac mora biti ponovo otvoren bez ikakvih ograničenja.

"Mora biti jasno kazano da je Hormuški tjesnac ponovo otvoren za plovidbu bez ikakvih restrikcija i bez ikakve mogućnosti da se naplaćuju carine ili slične naknade", kazao je Wadephul prije sastanka s europskim kolegama u Luksemburgu.

U ratu su ubijene tisuće ljudi, uglavnom u Iranu i Libanonu, a globalne cijene energije naglo su porasle.