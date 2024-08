Dramatična rasprodaja dionica: Pad koji predskazuje veliku krizu? "Predstoje burna vremena"

Na Wall Streetu u utorak glavni indeksi su ojačali oko jedan posto, dan nakon dramatičnih rasprodaja dionica, zahvaljujući izjavama Fedovih dužnosnika koji su umirili strahove investitora oko recesije u SAD-u.



Dow Jones indeks porastao je u utorak 294,39 bodova ili 0,76 posto, na 38.997 bodova, S&P 500 indeks ojačao je 1,04 posto na 5.240 bododa, a Nasdaq indeks za 1,03 posto, na 16.366 bodova. Pritom su sva tri indeksa završila trgovanje u plusu, no njihovi dobitci sve su se više topili kako se približavao kraj burzovnog trgovanja.

Dužnosnici američke središnje banke odbacili su jučer ideju da slabije od očekivanja izvješće o zapošljavanju u SAD-u znači da gospodarstvo ide prema recesiji, no upozorili su da će Fed trebati sniziti kamatne stope da bi se izbjegao takav rezultat. Do rasprodaja dionica u ponedjeljak došlo je zbog slabih ekonomskih pokazatelja koji su potaknuli strah od recesije, ali i zbog toga jer su ulagači prekinuli trgovanja financirana jenima, koja su se godinama koristila za kupnju dionica, nakon iznenađujućeg povećanja kamatne stope Bank of Japan prošlog tjedna.

Trgovci sada procjenjuju šanse da Fed smanji kamatne stope u rujnu za 50 baznih bodova na 75 posto, a da ih smanji za 0,25 postotnih bodova na svega 25 posto. Idući veliki Fedov događaj je govor predsjednika Feda Jeromea Powela za Fedovom skupu u Jacksonu Holeu, koje se održava od 22. do 24. kolovoza.

Burna vremena vjerojatno još predstoje, smatra analitičarka LPL Financiala, Quincy Krosby. "Sada se postavlja pitanje jesu li zabrinutosti koje su gurnule tržište u kaskadu prodaja ublažene. Očekuje se da će se džepovi volatilnosti kroz kolovoz i rujan. Ipak, važno je imati na umu da su ti džepovi uvijek i prilika", rekla je Krosby.

Svi glavni dionički sektori u sklopu S&P 500 indeksa jučer su porasli, a pritom najviše nekretninski i financijski. Najviše je zaslužna za jačanje S&P-ja bila dionica Nvidije, koja je poskupjela gotovo četiri posto.

Nasdaq indeks je nakon korekcije i dalje 9 posto u plusu od početka godine, zahvaljujući snažnim zaradama tehnoloških kompanija i optimizmu oko umjetne inteligencije zabilježenima ranije ove godine.

"I dok su nedavno objavljene zarade kompanija bile dobre, u mnogim slučajevima nisu bile sjajne", istaknuo je Rick Meckler, iz investicijskog društva Cherry Lane Investments.

Valuacije dionica su i nakon oštre korekcije u ponedjeljak prilično napregnute. Dionicama u S&P 500 indeksu u prosjeku se trguje po cijenama 20 puta većim od procjena zarada kompanija u idućih godinu dana, dok je dugoročni prosjek 15,7 puta.

Na europskim burzama u utorak cijene dionica su blago porasle nakon oštrih rasprodaja dan ranije, pa je paneuropski Stoxx 600 indeks završio trgovanje u plusu za 0,29 posto, na 488 bodova. Istodobno, frankfurtski DAX ojačao je 0,09 posto, na 17.354 boda, a londonski Ftse indeks za 0,23 posto, na 8.026 bodova, dok je pariški CAC oslabio 0,27 posto, na 7.130 bodova.