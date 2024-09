Dadilja dječaka koji je 3. svibnja prošle godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu u Srbiji ubio devet učenika i zaštitara, svjedočila je na današnjem suđenju njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani K..

Ona je na suđenju ispričala da je dječaka ubojicu čuvala od kada je bio beba, piše Blic.

"Ona je vidjela jednom prilikom da je na internetu čitao i istraživao kalibre pištolja", kaže izvor Blica koji dodaje da se nakon svjedočenja dadilje za riječ se javio Vladimir K..

"On se žalio na to što ih mediji "razvlače" godinu i pol dana. Na to su reagirale obitelji ubijene djece, sudac ih je opomenuo i udaljio iz sudnice, a potom su neki od roditelja sami napustili sudnicu" dodaje izvor.

Na suđenju je učiteljica povijesti Tatjana Stevanović ispričala da se masakr dogodio brzinom svjetlosti.

"Ona je rekla da je vidjela noge koje polako prolaze pored nje. Dječak ubojica nije trčao ni bježao iz učionice, bio je miran", kaže izvor.

Miljana i Vladimir K. su na prethodnim suđenjima iznijeli obranu i negirali krivicu.

