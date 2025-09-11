Svjedočanstvo Makedonca koji se borio u ratu u Ukrajini: "Vidio sam kolege psihopate što rade. Stvarno loša zvjerstva"

Skopljanin, 37-godišnji Ljupčo Bojčevski, prvi je i jedini zatvorenik u Sjevernoj Makedoniji koji je osuđen za "sudjelovanje u stranoj vojsci" jer se borio na ruskoj strani u ratu u Ukrajini.

On se kaje zbog onoga što je učinio, navodi se u pravomoćnoj presudi Kaznenog suda, a sada je ispričao kroz što je sve prošao. Osuđen je na četiri godine zatvora jer su makedonske vlasti otkrile da se tri mjeseca borio na ukrajinskom ratištu.

Bojčevski je pravomoćno osuđen 13. svibnja 2025., a u presudi se, kao i u njegovu svjedočenju za Radio Slobodna Europa (RSE), navodi se da su ga putem zatvorene grupe na ruskoj aplikaciji Telegram regrutirali Rusi.

"Glas s druge strane upitao me je..."

"Dugo sam pratio što se tamo događa... Prijavio sam se još 2021., a nakon dvije godine zazvonio mi je telefon – vidim ruski broj. Glas s druge strane upitao me je: 'Hoćeš li doći raditi za rusko ministarstvo?' I ja sam prihvatio", prisjetio se Bojčevski u velikom svjedočenju za Radio Slobodna Europa.

Bojčevski je do Mariupolja, gdje je sudjelovao u ratu, išao iz Skoplja do Beograda autobusom, zatim avionom do Istanbula i potom do Moskve. Prema sudskom predmetu, u koji je RSE imao uvid, iz Sjeverne Makedonije izašao je 18. rujna 2023., a već nakon pet dana potpisao je ugovor da bude vojnik.

Cijelu organizaciju – od kupovine karata, smještaja u hotelu pa do transfera u Mariupolj – vodio je regruter, izvjesni "Musa", kazao je Bojčevski i dodao: "On je Rus i vrlo strašan Rus. On je iz Federalne službe bezbjednosti Rusije (FSB). Bio je strah i trepet. Tamo sam vidio da radi čuda. Ni policija mu nije mogla ništa ni vojska, nitko."

Bojčevski nije bio sam na putu do ratišta. Zajedno s njim bio je i njegov prijatelj, Skopljanin Toni Šegmanovski, u čijem slučaju nema presude jer je preminuo. Nije poginuo na ratištu, već je pronađen nakon povratka u napuštenoj kući u jednom skopskom naselju. Nakon njegove smrti među njegovim osobnim stvarima i u telefonu pronađeni su podaci i sumnje vezane za Bojčevskog, nakon čega je pokrenuta istraga.

Prijavio se za Wagner

Bojčevski je trebao biti obučen za pomoćnika strijelca na minobacaču, a boravio je na ruskoj strani iz, kako kaže, osobnih uvjerenja "za bratski narod". Tvrdi da je mjesečno trebao primati 3000 eura te da je prošao ubrzanu obuku i odmah je poslan na frontu.

Prijavio se za Wagner, a raspoređen je u Kaskad – rusku operativno-borbenu taktičku formaciju u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti koja je pod ruskom okupacijom. "Rotirali su nas na različite zadatke, nismo stalno bili na fronti. Nije mi ugodno javno govoriti što sam sve vidio. Vidio sam kolege psihopate što rade. Stvarno loša zvjerstva, čak nepotrebne stvari", kaže Bojčevski.

Njegov ugovor raskinut je nakon nekoliko liječničkih pregleda, poslije kojih je utvrđeno da boluje od tromboze nogu i uvećanih limfnih čvorova u preponama i vratio se u Sjevernu Makedoniju.