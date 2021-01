"Ovo su bile nevjerojatne četiri godine", rekao je Trump u svom oproštajnom govoru zadnjeg dana mandata. Te četiri godine obilježene su gafovima i bizarnostima. U fotogaleriji donosimo neke od njih.

Prvog punog radnog dana u Bijeloj kući, američki predsjednik Joe Biden pokrenuo je inicijative za borbu protiv koronavirusa. Na taj način pokušava okrenuti stranicu nakon svog prethodnika Donalda Trumpa koji je omalovažavao pandemiju.

Studija uglednog Sveučilišta Cornell pokazala je da je Trump najveći pokretač dezinformacija o koroni u svijetu. O bivšim predsjednikovim metodama liječenja koronavirusa i lijekovima danima se nije prestalo raspravljati.

Bivši predsjednik SAD-a vrlo je osebujan čovjek, a njegove četiri godine mandata obilježene su bizarnostima i gafovima.

U fotogaleriji donosimo samo neke primjere, poput bizarnog nenošenja sunčanih naočala tijekom pomrčine Sunca u kolovozu 2017. godine, zatim bacanja toaletnog papira u ljude unesrećene nakon razornog uragana koji je pogodio Puerto Rico.

Tu je i teorija prema kojoj je bivšu prvu damu Melaniju Trump na nekim službenim putovanjima zamjenjivala njezina "dvojnica", što je Trump oštro opovrgnuo.

Podsjetimo, svijet mu se ismijavao i kada je ulazio u avion sa zakvačenim WC papirom na cipeli.

I wonder how many people saw the toilet paper and snickered, "Don't tell him." pic.twitter.com/FlFNzfWVwr