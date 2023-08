Plenković pozvao Zelenskog u Hrvatsku, komentirao i inflaciju: "Puno je onih koji neopravdano dižu cijene. To je čisto profiterstvo"

Premijer Andrej Plenković susreo se u Ateni s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama drugog dana sastanka lidera jugoistočne Europe. Plenković je pozvao Zelenskog da posjeti Hrvatsku, ali nije još poznato kada bi do toga moglo doći.

"Hrvatska će nastaviti s vojnom pomoći Ukrajini, novi paket imat ćemo na Vladi u četvrtak. Vrijednost će biti oko 30 milijuna eura," najavio je Plenković nakon sastanka u razgovoru s novinarima.

Novu tranšu pomoći od milijardu i pol eura Ukrajini Europska unija će ratificirati ovog tjedna.

U Ateni se razgovaralo i o formiranju puno šireg koridora za izvoz ukrajinskog žita u čemu će sudjelovati i hrvatske luke.

"Naravno da je Luka Rijeka glavna. Angažirat ćemo ministra Butkovića koji je nadležan za pitanja prometa. To mora biti u dogovoru sa zemljama koje će sudjelovati u tranzitu do Hrvatske", pojasnio je premijer.

Napomenuo je kako je već do sada iz hrvatskih luka izvezeno dosta žita.

“Poanta je da ovo bude tranzit kroz Hrvatsku u treće zemlje”, pojašnjava premijer.

S njim su u Atenu doputovali i ministri Ivan Malenica te Gordan Grlić Radman, a dobar dio posjeta vezan je uz slučaj stotinjak uhićenih hrvatskih navijača koji su sudjelovali u neredima.

O navijačima i šefu SOA-e

Na pitanje nije li pomalo neuobičajeno da ministri posjećuju uhićenike u zatvorima, premijer je odgovorio kako je riječ o brizi za hrvatske državljane.

"Brinemo o hrvatskim državljanima koji su u bilo kojoj vrsti problema diljem svijeta, a ovo je neobična situacija da imamo stotinu državljana u pritvoru i to u nama prijateljskoj zemlji. Cilj ovoga posjeta je da pomognemo našim državljanima i da vratimo donose s Grčkom na onu razinu koju smo imali. Mislim da smo pojasnili što je Hrvatska spremna učiniti da grčkom pravosuđu olakša proces bavljenja ovom temom tako da se poštuje neovisnost grčkog pravosuđa i policije, ali da se istraga što prije provede do kraja, da se oni koji nisu obuhvaćeni kaznenim progonom što prije deportiraju u Hrvatsku", rekao je premijer.

Na pitanje o dolasku šefa SOA-e Daniela Markića u Atenu Plenković je rekao da već dugo surađuju s grčkom obavještajnom službom.

"Smatramo da je u ovakvim okolnostima važno da se i na toj razini razmjene informacije kako bi cijeli sustav grčkih vlasti mogao što bolje razumjeti problematiku i mogao se baviti ovom temom", rekao je Plenković.

Što se tiče preuzimanje kaznenog postupka rekao je da je Hrvatska spremna to preuzeti, ali da to ovisi o grčkim vlastima.

Profiterstvo na račun građana i potrošača

Komentirao je i inflaciju rekavši da ima puno onih koji dižu cijene više nego što bi to bilo normalno.

"Kada vlada učini sve da društvo ostane na okupu, da održimo nevjerojatno nisku cijenu energenata, uđemo u Schengen, a onda nam se događa da se generira toliko dizanje cijena koje nema veze s inputima, to je doslovno profiterstvo na povoljnom okviru koje ide na uštrb potrošača i građana. Oni će se onda okretati na jesen Vladi za pomoć Vlada će učiniti sve da društvo ostane na okupu, ali nije dobro da u ovim kriznim okolnostima neki to iskorištavaju," rekao je premijer. Na pitanje sprema li Vlada novi paket mjera pomoći, poručio je da će Vlada podupirati one kojima je najteže.