Supruga Kim Jong Una nosila je privjesak u obliku najveće sjevernokorejske interkontinentalne balističke rakete uoči vojne parade kako bi se pohvalila nuklearnom moći režima Sjeverne Koreje.

Sjeverna Koreja na noćnoj paradi prikazala je svoj nuklearni arsenal, s više interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) nego ikada prije, izvijestili su u četvrtak državni mediji.

Parada je održana u srijedu, na 75. godišnjicu osnutka vojske Sjeverne Koreje, izvijestila je novinska agencija KCNA. Vođa Kim Jong Un nazočio je paradi sa svojom kćeri, koja bi jednog dana mogla naslijediti oca na čelu te nasljedne diktature.

Pažnju na društvenim mrežama privukla je supruga Kim Jong Una, Ri Sol Ju i njezin neobičan detalj oko vrata.

Mnogi smatraju da je Ri Sol Ju oko vrata nosila lančić s privjeskom navodno najjačeg i najvećeg sjevernokorejskog oružja, rakete Hwasong-17, piše Daily Mail.

"Nosi li ona oko vrata stvarno to što mislim da nosi?", "Nađite si ženu koja će vas podržavati kao što ona podržava Kima, pogledajte što ima oko vrata", neki su od komentara na Twitteru.

I wonder what Cynthia Enloe would think about this.

Ri Sol-ju wearing a Hwasong-17 necklace. pic.twitter.com/PzP850yOBj