Postoji jedna banana koja živi svoj život, vrlo poseban i neobičan, a često je i tema u medijima. Nije to ona obična banana iz obližnjeg dućana. Ili ipak jest? Dok se o tom pitanju vode rasprave, jedan student pomalo naprasno prekinuo je njezino lješkarenje u jednom od muzeja.

Južnokorejski student umjetnosti Noh Huyn-soo pojeo je bananu koja je bila dio instalacije umjetnika Maurizija Cattelana.

Svoj je potez obrazložio riječima: ''Bio sam gladan nakon što sam preskočio doručak.''

Nakon što je pojeo bananu, koru je zalijepio na zid.

Zvuči poznato? Odgovor je potvrdan.

Riječ je o umjetničkom dijelu nazvanom "Comedian" (Komičar''), jednom od najpoznatijih radova Cattelana i dijelu izložbe "WE".

Sastoji se od zrele banane zalijepljene ljepljivom trakom za zid, a ovaj je put poprište bio Muzeju umjetnosti Leeum u Seulu.

Muzej je kasnije na isto mjesto postavio novu bananu, izvijestili su lokalni mediji, a objavio i BBC.

Odštetu od studenta Muzej neće tražiti, a izložena banana se navodno mijenja svaka dva ili tri dana.

Incident koji je trajao više od minute snimio je prijatelj studenta.

U videozapisima objavljenim na internetu može se čuti: "Ispričajte me" dok Noh skida bananu sa zida. On ne odgovara i počinje jesti dok soba postaje tiha. Zatim zalijepi koru na zid i na trenutak pozira prije nego što ode.



Noh je kasnije rekao lokalnim medijima da Cattelanov rad vidi kao pobunu protiv određene vlasti: "Moglo bi doći do još jedne pobune protiv pobune.''

"Oštećenje umjetničkog djela također se može smatrati umjetničkim djelom. Mislio sam da bi to bilo zanimljivo... Nije li tamo zalijepljeno da bi ga se pojelo?" upitao je Noh.

Banana je ideja

Kad mu je rečeno za incident, Cattelan je rekao: "Uopće nema problema.''

Nije to prvi put da je posjetitelj pojeo banane korištene za njegov rad.

Prije četiri godine umjetnik David Datuna izvukao je bananu sa zida nakon što je umjetničko djelo prodano za 120.000 dolara u Art Baselu u Miamiju. Banana je brzo zamijenjena i ništa više nije poduzeto.

''On nije uništio umjetničko djelo. Banana je ideja'', kazao je tada glasnogovornik galerije Lucien Terras.

Banana se našla i središtu pravne bitke, naime, umjetnik iz Miamija Joe Morford optužio je talijanskog umjetnika da je kopirao njegov rad "Banana & Orange", diptih koji se sastoji od naranče i banane pričvršćene na zelenoj ploči sivom ljepljivom trakom što je Catellan zanijekao.



Ta je banana, kako su pisali i neki hrvatski mediji poput Jutarnjeg lista, postala jedan od rijetkih fenomena svijeta umjetnosti koji se probio u mainstream kulturu: krasila je naslovnicu New York Posta, dobila parodije na internetu, pa čak i kopiju instalacije u njujorškoj podzemnoj željeznici. Za neke je postala simbol ekscesa i lakovjernosti u svijetu umjetnosti, za druge, divna lekcija iz konceptualne umjetnosti.