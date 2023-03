Dnevnik Nove TV je u studio ugostio stručnjaka za zrakoplovne nesreće Josipa Miloševića.

Prema procjeni stručnjaka za zrakoplovne nesreće Josipa Miloševića, uzrok tragedije u Puli u kojoj je poginulo dvoje stranih državljana može biti težina. "Svaki je kilogram bitan ako se uz puni rezervoar nalazi i nakrcana prtljaga", kazao je u Dnevniku Nove TV.

"To je vrlo lagani avion, spada u kategoriju ispod 1200 kg težine, otprilike 600 kg je on težak. Ako ne uračunate dobro težinu kod polijetanja i radite klasično polijetianje i imate udare vjetra kakvi su se danas dogodili, vrlo lako može doći u stalling, tzv. nepravilno opstrujavanje krila i može doći do gubitka uzgona", rekao je Milošević.

Avione ovoga tipa i veličine obično pregledavaju sami piloti ili servisne radionice koje rade godišnje preglede.

"Oni jesu ispravni, lete više od 20 godina bez problema. Avioni su jako dobri, međutim zahtijevaju strogo pridržavanje ograničenja koja je proizvođač potpisao i poštivanje pravila letenja", kazao je stručnjak i dodao da bi se detalji nesreće trebali utvrditi unutar tri mjeseca.

Milošević smatra da se uvjeti za letenje i upravljanje ovakvim avionima ne trebaju pooštriti.

"Svi piloti u Europi su ljuti na EU jer ih zbilja pritišću s regulativom. To je nužno, najviše nesreća se u zrakoplovstvu događa upravo na ovakvim malim letjelicama jer ljudi to preolako shvaćaju i misle da je to isključivo za njihovu zabavu", objasnio je.

Milošević je za kraj dodao da ljudi "zaborave da više ne stoje na dvije noge na zemlji, nego da su u zraku".

