Mnoge žene u Afganistanu dolaskom talibana na vlast strahuju za svoje živote. Dok jedne spaljuju diplome, a druge ne izlaze na ulicu, talibani ipak umiruju - žene će imati sva prava, ali u okviru šerijata. Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Šlogar pitala je stručnjaka za šerijatsko pravo što to zapravo znači.

Iako talibani tvrde da su ženama spremni sada pružiti okruženje za rad i obrazovanje, mnogi su oko njihovih obećanja vrlo skeptični. Jedna od njih je Marzia Babakarkhail. Nekad je bila sutkinja u Afganistanu. Iz rodne zemlje pobjegla je zbog talibana.

"Iskustvo s talibanima bilo mi je najgore iskustvo u životu. Dva puta su me pokušali ubiti u Afganistanu i Pakistanu. I zbog toga sam napustila svoju zemlju, obitelj, status, posao, sve što sam imala u životu", kazala je Marzia Babakarkhail.

Žene u Afganistanu, ponukane iskustvom, talibanima zasad ne vjeruju.

"Talibani bi trebali dati izjavu da sve te djevojke smiju ići u javne škole i da ih nijedan vojnik ne smije uznemiravati, ciljati ili ih zaustavljati", kaže Pashtana Durrani, afganistanska aktivistica za prava žena na obrazovanje.

One hrabre ne boje se reći što misle, baš kao i manja skupina žena koja je protestirala u Kabulu. No one su jedne od rijetkih. Jer ovih dana pripadnice ženskog roda u glavnom gradu Afganistana strahuju od izlaska iz kuće.

"U dva dana nisam vidio nijednu djevojku na ulicama Kabula. Boje se", rekao je student iz Kabula.

Talibani ženama od 1996. do 2001. nisu dopuštali da izlaze iz kuće bez muškarca. Rad i obrazovanje u obzir nisu dolazili. Morale su nositi burku i biti u potpunosti prekrivene. Čeka li žene u Afganistanu doista drugačija stvarnost nego tada?

"Muslimanska tumačenja šerijata evoluiraju. To nije nikakva tajna. Ono što ja ne mogu tvrditi, ali mi se čini s distance, jest da su i talibani evoluirali. U spektru od vrlo konzervativnih, klasičnih tumačenja pomaknuli su se tumačenjima koja vode računa o svrsi, o smislu pojedinačnih propisa", rekao je profesor Ahmet Alibašić s Fakulteta islamskih nauka Sveučilišta u Sarajevu.

U svakom islamskom društvu žene imaju drugačija prava u okviru šerijata. Koliko se tumačenja razlikuju, vidljivo je i na primjeru čednosti žene, odnosno pokrivanja tijela.

"Sve što Kuran govori o pokrivanju žene jest - reci vjernicama da spuste vela svoja. Za neke to znači da žena treba biti u cjelosti pokrivena, za neke to znači da treba biti pokriveno koliko javni moral u tom trenutku zahtijeva i sve između toga dvoga", kaže Alibašić.

U rukama talibana je koliko će rigorozno tumačiti zakon ovog puta. Visoki talibanski vođa poručio je da će o točnoj ulozi žena u Afganistanu uskoro odlučiti vijeće islamskih teologa.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



