Stručnjak o Bidenovom potezu koji je iznenadio svijet: "Odlučio je napraviti ono što bi malo ljudi učinilo..."

Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere iz Washingtona za Dnevnik Nove TV prokometirao je povlačenje Joe Bidena iz predsjedničke utrke.

Puljić navodi da se Biden još nije oglasio, ali da će možda nešto više reći u utorak kada se sastaje u Bijeloj kući s izraelskim premijerom, a Bidenovo obraćanje naciji se očekuje ovog tjedna.

Navodi da je u nedjelju Biden objavio da odustaje od predsjedničke utrke, a da su njegovi suradnici još u nedjelju ujutro govorili da ne odustaje. Puljić pretpostavlja da je Biden, okružen svojom obitelji i najbližima, tijekom odmora, odlučio dati tu javnu objavu.

Pročitajte i ovo "Mi smo zadnja rupa na svirali" Raspalili po ministru zbog događaja u Daruvaru: "Ponovno je došlo do propusta, ubojica je mogao pucati na našeg kolegu! A on obilazi bolnice..."

Govori se da je Biden i dalje ljutit te da se osjeća izdanim od strane mnogih u Demokratskoj stranci.

"Odlučio se napraviti nešto što bi malo ljudi učinilo, ostavio je svoj ego po strani i sve ono što bi mnogi političari učinili, a to je staviti sebe ispred Amerike, on je apsolutno stavio SAD ispred sebe i ispred stranke. Napravio je jedan doista veliki potez".

Prokomentirao je i poteze Kamale Harris koja je trenutno u punoj ofenzivi. U ponedjeljak je u Bijeloj kući odala počast predsjedniku Bidenu kojeg smatra jednim od najčasnijih ljudi koje poznaje. Navodi da je na Harris sada da oformi svoj tim, vidi što će s potpredsjedničkim kandidatom te da mora vidjeti hoće li se netko prijaviti za to mjesto.

Smatra da je ovo odlična prilika za ujedinjenje Demokratske stranke koja već dugo vremena nije ujedinjena. Izjavljuje da Harris dobiva vjetar u leđa od malih donatora koji šalju novac. "Za 24 sata, 86 milijuna dolara, mali donatori s prosjekom od 37.5 dolara po jednoj donaciji".

Puljić tvrdi da Donald Trump nastavlja u svom stilu vrijeđanja Kamale Harris, kojoj je 2011. godine uplatio 5000 dolara za kampanju u borbi da postane državna tužiteljica u Kaliforniji. Njegova kći, Ivanka Trump je napravila istu stvar 2014. godine što pokazuje njihovo poštovanje prema Harris.

Pročitajte i ovo Saslušanje pred Kongresom Republikanci pozivaju šeficu tajne službe da podnese ostavku: "Zakazali smo po pitanju atentata na Trumpa"

"Može li Donald Trump, jednu jedinu suvislu rečenicu izgovoriti, napisati da bude bez vrijeđanja, laganja i podmetanja. To je temeljno pitanje. Je li on u stanju to učiniti? Barem u ovom slučaju kad govorimo o Bidenu i Harris, to nije tako, vidjeli smo da vrijeđa i jedno i drugo", nadodao je.

Puljić naglašava da prvi čovjek kongesa, Mike Johnson, republikanac, traži od Bidena da podnese ostavku, što on sigurno neće učiniti nego nastavlja svoj posao.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.