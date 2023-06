Stručnjaci izdvajaju ključne dokaze da Putin koristi dvojnika: "To je vjerojatno glavni razlog zašto su se pojavile ove teorije"

Ruski predsjednik Vladimir Putin otišao je jučer na iznenadni službeni posjet Dagestanu. Njegovo pojavljivanje u federalnoj republici ne bi bilo nimalo neobično da se nije dogodio samo nekoliko dana nakon pokušaja državnoga udara. Moguće je da je ovim potezom Putin htio pokazati neustrašivost i snagu, ali dio analitičara je sad već ipak potpuno uvjeren da predsjednik koristi dvojnika.

Banda naoružanih plaćenika projurila je 24. lipnja Rusijom gotovo bez otpora. Prešla je oko 750 km u jednom danu, zauzela kontrolu nad dva velika grada i stigla 200 km od Moskve prije nego što se povukla neozlijeđena. Samo nekoliko dana nakon toga Putin stiže u Dagestan da bi, kako je izvijestio Kremlj, pričao o turizmu u regiji.

Pročitajte i ovo Dao mu je savjet "Slušaj, Saša...": Lukašenko otkrio detalje razgovora s ruskim liderom

Ondje ga je dočekala oduševljena skupina ljudi, a osim što se rukovao s okupljenim mnoštvom, snimljen je kako ljudi djevojčicu u glavu. Riječ je o netipičnom potezu za inače hladnog i odmjerenog predsjednika. Teorije o Putinovom korištenju dvojnika ranije su plasirale ukrajinske tajne službe, a sad su je prihvatili i ruski bloger Igor Girkin, kao i neki politički analitičari.

Teško da će itko naći konkretne dokaze koji to dokazuju, ali Matthew Wyman, viši predavač politike specijaliziran za Rusiju na britanskom Sveučilištu Keele tvrdi da je pronašao više znakova koji potvrđuju takve insinuacije.

⚡️Russian propaganda channels have published a video allegedly showing Russian President #Putin in Dagestan shaking hands with everyone and kissing underage girls.



Putin was not deterred by the sanitary restrictions that he has been adhering to since the beginning of the… pic.twitter.com/uMmByDy3D1