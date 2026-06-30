Strava u obiteljskoj kući: Majka ih stavila na spavanje, blizanke pronađene mrtve

Dvije jednogodišnje sestre blizanke pronađene su mrtve u svojim krevetićima u obiteljskoj kući u mjestu Beuvrages na sjeveru Francuske. Djevojčice su imale svega 15 mjeseci, a prema prvim informacijama istražitelja, sumnja se da su preminule od posljedica dehidracije tijekom snažnog toplinskog vala koji je zahvatio zemlju.

Policija i hitna pomoć intervenirali su u ponedjeljak oko 13:30 nakon poziva roditelja. Majka je djevojčice stavila na spavanje u nedjelju oko 19 sati, a ponovno ih je otišla provjeriti tek kasno u ponedjeljak ujutro, kada ih je pronašla bez znakova života.

U istoj kući nalazilo se još četvero djece u dobi od tri, četiri, pet i šest godina. Svi su prevezeni u bolnicu zbog simptoma dehidracije, a jedno dijete helikopterom je prebačeno u drugu zdravstvenu ustanovu te se nalazi u kritičnom stanju.

Roditelji su uhićeni istoga dana oko 15:30 i zadržani su u policijskoj postaji u Valenciennesu. Istraga je otvorena zbog sumnje na uskraćivanje skrbi ili hrane maloljetnicima mlađima od 15 godina.

Stanovnici mirnog naselja ostali su u šoku.

"Živim ovdje petnaest godina i nikada nismo doživjeli nešto slično", rekao je jedan od susjeda, dok je drugi dodao da se obitelj doselila prije otprilike dva mjeseca te da nije odavala nikakve znakove problema.

Prema riječima susjeda, roditelji nisu bili poznati socijalnim službama, a otac je radio vikendom. Djeca su se, kažu, igrala s ostalom djecom iz susjedstva.

Obdukcija tijela dviju djevojčica trebala bi biti obavljena u utorak. Javni tužitelj Valenciennesa priopćio je da je smjer istrage mogućnost dehidracije uslijed vrlo visoke temperature u prostoriji, no točan uzrok smrti utvrdit će se nakon obdukcije.

Jedan od najtežih toplinskih valova

Ova tragedija dogodila se u vrijeme kada Francuska prolazi kroz jedan od najtežih toplinskih valova posljednjih godina. Prema dostupnim podacima, zemlja je ovoga tjedna zabilježila oko tisuću više smrtnih slučajeva nego što je uobičajeno za ovo razdoblje, piše The Sun.

Među žrtvama su i braća Kassim Benouali (4) i Sadek (2), koji su preminuli nakon što su ostali zaključani u automobilu tijekom velikih vrućina. Istražitelji navode da je toplinski val zasad glavna teorija i u tom slučaju.

Visoke temperature uzimaju danak i među starijim osobama, a najmanje 13 ljudi utopilo se posljednjih dana pokušavajući se rashladiti u rijekama, jezerima i moru.