Ovo je najgori toplinski val u povijesti Europe, u Poljskoj izmjereno 40,5 stupnjeva

Italija i jugoistok Europe na meti su rekordnog toplinskog vala koji je uzrokovao stotine smrtnih slučajeva i poremetio svakodnevni život diljem kontinenta više od tjedan dana, a raste zabrinutost i zbog širenja šumskih požara.

Izdano je upozorenje da se vrućine ponovno mogu očekivati od početka idućeg tjedna u zemljama poput Francuske i Njemačke, koje su podnijele najveći teret u proteklih nekoliko dana.

U Italiji su 22 grada, od Bolzana na sjeveru do Palerma na južnom otoku Siciliji, bila pod crvenim upozorenjem.

Hodočasnici u Vatikanu koristili su lepeze da se rashlade i sklonili su se pod suncobrane dok je papa Lav s balkona prenosio svoju poruku Anđeo Gospodnji okupljenima na blagdan svetih Petra i Pavla, praznik u gradu Rimu.

U Hrvatskoj je Državni hidrometeorološki zavod u ponedjeljak izdao crveno upozorenje za glavni grad Zagreb te turističke destinacije Split i Dubrovnik.

Deseci ⁠vatrogasaca, uz pomoć četiri zrakoplova, borili su se s požarom koji je gorio u borovoj šumi na turističkom otoku Visu u Jadranskom moru, oko 55 kilometara jugozapadno od Splita.

U susjednoj Srbiji je meteorološki zavod objavio da će temperature u ponedjeljak doseći 39 stupnjeva Celzijevih.

Albanija je obuzdala šumski požar koji je progutao puno hektara grmlja i stabala maslina blizu sela Klos na jugu tijekom vikenda.

Znanstvenici su rekli da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, bio najgori zabilježen u Europi. Ti uvjeti utjecali su na proizvodnju električne energije, oštetili infrastrukturu i preopteretili zdravstvene sustave.

Toplinski val bio bi "gotovo nemoguć" bez klimatskih promjena koje je uzrokovao čovjek, tvrde znanstvenici.

Nove vrućine zapadnije

Luca Mercalli, predsjednik Talijanskog meteorološkog društva, rekao je da će temperature ponovno porasti od 5. do 6. srpnja.

"Pogođena područja bit će uglavnom ista kao i u prvom valu, uključujući Francusku, Španjolsku, Njemačku, Italiju, Švicarsku i donekle Veliku Britaniju", rekao je Mercalli za Reuters.

"S ekstremnim vrućinama povećava se rizik od šumskih požara, ali vidimo i puno kišnih oluja, što očito ublažava taj rizik", dodao je, napominjući da su oluje vrlo lokalizirane pa količine oborina mogu uvelike varirati.

Dva dječaka u dobi od osam i 10 godina iz Bugarske pronađena su mrtva u pregrijanom automobilu na Cipru u nedjelju poslijepodne, priopćila je policija.

Cipar se trenutačno suočava s temperaturama oko 38 Celzijevih stupnjeva, što se ne klasificira kao toplinski val na istočnomediteranskom otoku za to doba godine.

Dvojica biciklista, 30-godišnjak i 71-godišnjak, umrli su u nedjelju sudjelujući u utrci u sklopu serije Poljski biciklistički maraton u gradu Marki blizu Varšave.

Temperature u Poljskoj dosegle su u nedjelju novi rekord od 40,5 stupnjeva Celzijusa.