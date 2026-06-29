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EKSTREMNO LJETO

Ovo je najgori toplinski val u povijesti Europe, u Poljskoj izmjereno 40,5 stupnjeva

Piše Hina, 29. lipnja 2026. @ 16:36 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Rekordni toplinski val i dalje hara Europom.
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