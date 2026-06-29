Nesreća na A3, vozi se u koloni

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretni kamion i kombi vozilo. Do sudara je došlo na 49. kilometru autoceste, točnije između čvorova Rugvica i Ivanić Grad, na kolniku u smjeru Lipovca, stoji na stranicama HAK-a.

Od siline udarca kamion se prevrnuo na bok, pri čemu je probio i teško oštetio središnju zaštitnu ogradu koja razdvaja dva smjera autoceste.

Kako se jasno vidi na fotografijama bijeli teretnjak leži prevrnut na desnu stranu preko ograde, a konstrukcija i cerada njegove prikolice potpuno su uništeni. Neposredno uz njega nalazi se manji zeleni kombi s otvorenim teretnim prostorom, čiji je prednji kraj s desnom stranom u potpunosti smrskan od siline udara.

Sudar na autocesti A3 - 3 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

Na mjestu događaja nalaze se sve hitne službe.

Vozi se usporeno i suženim kolnikom

Zbog teških oštećenja na vozilima, krhotina rasutih po cesti i uništene ograde, na ovom dijelu autoceste A3 promet se odvija pod posebnom regulacijom:

U smjeru Lipovca: Promet se privremeno vodi isključivo zaustavnom trakom.

U smjeru Bregane: Vozila se propuštaju usporeno, samo voznom trakom.

S obzirom na to da je promet u oba smjera sveden na samo jednu prometnu traku, već su se počele stvarati kilometarske kolone.

Sudar na autocesti A3 - 1 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

Vozači se pozivaju na krajnji oprez i strpljenje. Informacije o uzroku ove teške nesreće, kao i o stanju sudionika te broju eventualno ozlijeđenih osoba, bit će poznate nakon što policijski službenici završe očevid koji je u tijeku.