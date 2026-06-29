Nesreća na A3, vozi se u koloni

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretni kamion i kombi vozilo. Do sudara je došlo na 49. kilometru autoceste, točnije između čvorova Rugvica i Ivanić Grad, na kolniku u smjeru Lipovca, stoji na stranicama HAK-a.
DRASTIČNE PROMJENE
Država kreće u žestoki obračun s vozačima: Kazne lete u nebo, evo tko je prvi na udaru
OČEVID U TIJEKU
Teška prometna nesreća! Vozačica naletjela na pješake, dignut medicinski helikopter
Dentalno zdravlje
Od 1. srpnja nova pravila prilikom liječenja zuba: Ovo će sve razveseliti
Od siline udarca kamion se prevrnuo na bok, pri čemu je probio i teško oštetio središnju zaštitnu ogradu koja razdvaja dva smjera autoceste.
Kako se jasno vidi na fotografijama bijeli teretnjak leži prevrnut na desnu stranu preko ograde, a konstrukcija i cerada njegove prikolice potpuno su uništeni. Neposredno uz njega nalazi se manji zeleni kombi s otvorenim teretnim prostorom, čiji je prednji kraj s desnom stranom u potpunosti smrskan od siline udara.
Sudar na autocesti A3 - 3
Foto:
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Pixsell
Na mjestu događaja nalaze se sve hitne službe.
Vozi se usporeno i suženim kolnikom
Zbog teških oštećenja na vozilima, krhotina rasutih po cesti i uništene ograde, na ovom dijelu autoceste A3 promet se odvija pod posebnom regulacijom:
U smjeru Lipovca: Promet se privremeno vodi isključivo zaustavnom trakom.
U smjeru Bregane: Vozila se propuštaju usporeno, samo voznom trakom.
S obzirom na to da je promet u oba smjera sveden na samo jednu prometnu traku, već su se počele stvarati kilometarske kolone.
Sudar na autocesti A3 - 1
Foto:
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Pixsell
Vozači se pozivaju na krajnji oprez i strpljenje. Informacije o uzroku ove teške nesreće, kao i o stanju sudionika te broju eventualno ozlijeđenih osoba, bit će poznate nakon što policijski službenici završe očevid koji je u tijeku.