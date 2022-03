Najmanje 21 osoba je ubijena, a 112 ranjeno u raketiranju Harkiva, rekao je gradonačelnik tog grada.

Anton Heraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, rekao je da je u novom raketiranju Harkiva, osim glavne zgrade policije koja je razorena, stradala i zgrada preko puta nje, koja pripada nacionalnom sveučilištu Karazin. I u toj zgradi je nakon napada izbio požar.

Ruske zračno-desantne postrojbe sletjele su u Harkiv u noći s utorka na srijedu, priopćila je ukrajinska vojska, navodeći da se u tom gradu na istoku Ukrajine vode stalne borbe.

Napad na Harkiv - 1 Foto: AFP

"Ruske zračno-desantne trupe sletjele su u Harkiv i napale lokalnu bolnicu", navodi se u priopćenju ukrajinske vojske na Telegramu. "U toku je borba između osvajača i Ukrajinaca", dodaje se u priopćenju.

Harkiv, grad sa 1,4 milijuna stanovnika koji se nalazi blizu granice s Rusijom, u utorak je u više navrata bio bombardiran pri čemu je poginulo najmanje deset osoba, a više od 20 ih je bilo ozlijeđeno.

Napad na Harkiv - 3 Foto: AFP

Prema izvještajima iz Harkiva, ruske su snage napale vojni medicinski centar. Ukrajinska novinska agencija UNIAN izvijestila je da su ukrajinske snage zarobile šest novih ruskih tenkova 5-80BWM.

Ruska invazija na Ukrajinu počela je 24. veljače, a u utorak su se ruski napadi intenzivirali.

Video prikazuje razorenu zgradu policije.

#Ukraine, Kharkiv. When Russia comes, the peaceful life is destroyed. The building of the Faculty of Sociology of Karazin National University is one fire. pic.twitter.com/GB1jPVUGcJ