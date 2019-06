U Philadelphiji je izbio ogroman požar, na terenu su hitne službe.

Ogromna vatrena kugla osvijetlila je nebo u južnoj Philadelphiji u ranim jutarnjim satima u petak.

Lokacija velikog požara je nedaleko od gradskog sportskog kompleksa. Dužnosnici u Philadelphiji potvrdili su da je došlo do velikog požara u Philadelphia Energy Solutions, velikom prerađivačkom kompleksu starom 150 godina.

Mediji javljaju da se iz lokalne rafinerije nafte i plina začula strašna eksplozija koja je uznemirila građane.

@6abc @CBSPhilly @FOX29philly Philadelphia energy Solutions Refining Complex at about 4:15 am pic.twitter.com/vK1Vs2MEfR

Prvi podaci govore da je do eksplozije došlo u 4:40 po lokalnom vremenu, piše Fox. Rafinerija, prema pisanju lokalnih medija, ima vlastitu vatrogasnu postrojbu.

Trenutno nema informacija o eventualnim žrtvama ili ozlijeđenim osobama.

Just witnessed this explosion heading to Philly airport.. praying no one was hurt pic.twitter.com/S0fcN50HaT