Megaštrajk u velikoj europskoj aviokompaniji paralizirat će zračni promet:

Piloti i kabinsko osoblje zrakoplovne tvrtke Lufthansa od četvrtka stupaju u štrajk, zbog čega se očekuju kašnjenja i otkazivanja letova iz Njemačke. Iako se još uvijek ne zna točan razmjer utjecaja na cjelokupni raspored letenja, sindikat pilota Vereinigung Cockpit i sindikat kabinskog osoblja UFO pozvali su svoje članove da se pridruže obustavi rada.

Štrajk započinje nakon ponoći i predviđeno je da će trajati 24 sata. Iz sindikata UFO navode kako će se štrajkati na svim letovima podružnice Lufthansa CityLine s aerodroma u Frankfurtu, Münchenu, Hamburgu, Bremenu, Stuttgartu, Kölnu, Düsseldorfu, Berlinu i Hannoveru, prenosi ADAC.de

Osim putničkog prometa, štrajk će utjecati i na teretne letove, putovanja posade do mjesta raspoređivanja, rezervne dežurne službe te obuke na simulatorima.

U slučaju otkazivanja ili znatne odgode leta, Lufthansa je putnicima dužna osigurati obrok, smještaj i potrebnu pomoć. Zrakoplovna tvrtka nije obvezna pružiti te usluge samo u slučaju izvanrednih okolnosti, koje se utvrđuju pojedinačno za svaki konkretan slučaj.