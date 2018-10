Knjiga "Potpuno razotkrivanje" američke pornoglumice Stormy Daniels stigla je na tamošnje tržište i po ocjenama mnogih – nije razočarala. Ono što sve koji su je uzeli u ruke najviše zanima zasigurno jest njezina afera s Donaldom Trumpom, aktualnim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država.

Najšokantnije detalje iz te knjige sažeo je i prenio Independent. Ističu pritom i da se u većini slučajeva oni nikako ne mogu potvrditi. Opis afere koju je Stormy Daniels imala s Trumpom vrlo je detaljan i obiluje sočnim podacima o tome kako izgleda Trumpovo spolovilo, kako točno izgleda njegovo nago tijelo, kako vodi ljubav i što ga zanima, odnosno kakvi su mu interesi.

Međutim, nije opisala kako se točno dogodio njihov spolni odnos, već je samo napisala da se on skinuo te da je ona na to rekla: "Idemo".

Seks s Trumpom opisala je kao "izvantjelesno iskustvo", međutim nije navela što je onda dovelo do seksa.

Ispričala je i što Trump misli o svojoj famoznoj frizuri. "Svi o njoj pričaju", rekao joj je s dozom samodopadnosti, piše Daniels u knjizi. "To je moja stvar, moj zaštitni znak. Ako dopustim nekome da me ošiša, drugi će se samo naljutiti. Znam da bi mnogi ubili da me mogu ošišati. Najbolji. Najbolji od najboljih."

Navela je i kako ju je pokušao zadiviti pokazavši joj časopis sa svojim likom na naslovnici.

"To ne prolazi. On je vjerojatno nesiguran jer osjeća potrebu da se mora hvaliti. Ili to ili je samo jeb**i šu**k", piše. "Bio je iznenađen, samo je stajao tamo", piše. "Rekla sam mu ispod glasa: 'Netko bi trebao uzeti taj časopis i nalupati te po guzici njime.'"

"'Ne bi valjda', rekao mi je tiho", piše Daniels i tvrdi da ga je potom časopisom nekoliko puta udarila po stražnjici. "Okrenuo se, spustio hlače dovoljno da ga nekoliko puta udarim.

Ustala sam, bacila časopis na stolić i odlučila otići. Što da čovjek napravi nakon takvog trenutka? Međutim, on me zaustavio. 'Sviđaš mi se', rekao mi je taman kada je zakopčao remen. 'Podsjećaš me na kćer.'"

Ipak, kaže kako smatra da on to nije kazao u seksualno obojenom smislu.

"Podsjećaš me na moju kćer. Pametna si i prelijepa. Baš si poput nje", piše Daniels u svojoj knjizi.

Pornoglumica u knjizi ističe kako je njezin život puno zanimljiviji od samog susreta s Donaldom Trumpom.

Detaljno je opisala i Trumpov spolni organ poručivši da će morati razočarati sve one koji su mislili da je "nevjerojatno malen".