Pornoglumica Stormy Daniels u svojoj predstojećoj knjizi „Potpuno razotkrivanje“ otkrila je nove detalje o svom navodnom odnosu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Nakon što je Bijelu kuću na noge digla knjiga poznatog novinara Boba Woodwarda, čini se kako Trumpu sada prijeti još jedna knjiga prepuna skandaloznih detalja.

U knjizi čije je isječke objavio britanski Guardian Stormy Daniels tvrdi kako joj je Trump ponudio sudjelovanje u svojemu reality showu „Pripravnik“ te obećao kako će joj varanjem osigurati pobjedu.

„Kad god bih vidjela Trumpa na televiziji, u sebi bih pomislila: 'Seksala sam se s tim. Bljak“, piše Daniels u svojoj knjizi.

Tvrdi kako ju je Trumpov tjelohranitelj pozvao na večeru u svoj penthaus, a njihov navodni seksualni odnos opisala je vrlo detaljno.

„Njegov je penis manji od prosjeka, ali ne i zastrašujuće malen. Bio je svjestan da ima neobičan penis koji nalikuje na gljivu. Ležala sam tamo iznervirano što me j**e tip sa stidnim dlakama poput Jetija i penisom koji izgleda kao gljiva u igrici Super Mario. Mislim da je to bio najneimpresivniji seks u mom životu, ali on očito nije dijelio to mišljenje“, piše Daniels.

Strahujući, kako kaže, za vlastitu sigurnost, Daniels je uoči izbora 2016. pristala potpisati tajni ugovor s Trumpovim odvjetnikom Michaelom Cohenom, kojim se obvezala na šutnju kako ne bi uništila izglede za pobjedu. Zauzvrat je dobila 130.000 dolara, protuzakonito.

Trump negirao bilo kakvu vezu s Daniels, iako je priznao kako je svom odvjetniku Michaelu Cohenu isplatio novac koji je Daniels primila u zamjenu za šutnju.

Knjiga Stormy Daniels u američkim bi se knjižarama trebala naći u listopadu.