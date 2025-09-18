Europarlamentarac upozorio BiH: "Vrijeme vam istječe!"

Hrvatski europarlamentarac Davor Ivo Stier (EPP/HDZ) pozvao je u četvrtak predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini da napokon osiguraju provedbu reformi koje su nužne kako bi ta zemlja nastavila put prema članstvu u Europskoj uniji, upozoravajući kako im vrijeme istječe, a blokade dovode do gubitka političkih prilika i novaca.

Stier je ovo kazao u Sarajevu na redovitom sastanku parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, zajedničkog tijela kojega čine zastupnici u Europskom parlamentu i parlamentu BiH.

Europski i bosanskohercegovački parlamentarci na ovim sastancima analiziraju stanje u procesu europskih integracija i postignuća na usuglašavanju zakonodavnih okvira u BiH s europskom pravnom stečevinom.

Stier, voditelj izaslanstva EP za odnose sa BiH i Kosovom, kazao je kako i u Strasbourgu dijele frustraciju i zabrinutost činjenicom da u BiH praktično nije bilo većeg napretka na putu prema europskim integracijama otkako je u ožujku 2024. godine Europsko vijeće uvjetno odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s BiH.

Odmah nakon toga u BiH su se zaredale političke krize, a zemlja je sada posebice opterećena pripremama za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske planirane za studeni. U listopadu 2026. čekaju je opći izbori.

"Vrijeme ne radi u interesu BiH", upozorio je Stier, dodajući kako je to činjenica koju može promijeniti deklarativno izražena spremnost za provedbu reformi.

Kao jednu od rijetkih svijetlih točaka naveo je to što je BiH ipak uspjela potpisati sporazum s Frontexom čime će se osigurati bolji nadzor nad granicama i kontrola ilegalnih migracija, no provedba svih drugih bitnih reformi je blokirana.

Najveći je problem, rekao je Stier, to što se godinu i pol čeka na usvajanje zakona o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV), a ti su zakoni među ključnim preduvjetima za formalni početak pristupnih pregovora.

Kazao je kako je razočaravajuće to što parlament ne prati rad Vijeća ministara koje je te zakone prihvatilo i proslijedilo na usvajanje.

Uz političke, konkretni financijski gubici koje trpi BiH proistječu iz činjenice da još nije usvojen program reformi nužan za aktiviranje financijske pomoći od oko milijardu eura u okviru Plana rasta za zapadni Balkan.

Ta su sredstva raspoloživa samo do kraja 2027. godine, a ako BiH do kraja rujna ne usvoji taj plan ostat će bez dodatnih 100 milijuna eura nakon što joj je u srpnju već oduzet približan iznos i raspoređen drugim državama regije.

"Još čekamo na usvajanje tog programa i nadamo se da može biti usvojen do kraja mjeseca, no to je pitanje za vlasti u BiH", rekao je eurozastupnik. Dodao je da delegacija Europskog parlamenta može biti samo saveznik BiH i da sve političke grupacije u EP-u dijele želju da BiH napreduje na putu prema EU.

Elvira Habota, voditeljica Ravnateljstva za europske integracije BiH, tijela koje djeluje pri Vijeću ministara BiH, kazala je kako još postoje izgledi da se program reformi usvoji do kraja rujna. Vjeruje i da će u tom slučaju mišljenje o napretku koje će na jesen objaviti Europska komisija biti koliko-toliko povoljno za BiH.

"Znamo da su vrata EU za BiH otvorena, no znamo i da se napredak i dalje temelji na rezultatima", kazala je Habota, dodajući kako je stoga jedini način za napredak da se pozornost s unutarnjih pitanja što prije usmjeri na ispunjavanje prioriteta.

No tijekom rasprave koja je uslijedila bosanskohercegovački parlamentarci nisu dali naslutiti kako su spremni odustati od dosadašnjih svađa, optužujući se uzajamno za opstrukcije i blokade koje priječe provedbu reformi.