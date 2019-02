Nekoliko osoba je ozlijeđeno nakon incidenta u turističkom parku Pontins u Somersetu. Brojna izvješća tvrde da su djeca među zarobljenima, a svjedoci kažu da helikopteri kruže oko odmarališta.

Glasnogovornik vatrogasne i spasilačke službe je kazao da vjeruju da su se srušile ventilacijske cijevi, piše Mirror.

Lisa Cook (40), na koju je pao dio stropa, za Mirror je kazala kako su se čulo glasno pucanje prije nego što ju je pogodio komad stropa. ''Bio je kaos. Ljudi su vrištali i trčali okolo. Ispod je bilo zaglavljeno nekoliko ljudi, ali su uspjeli izaći. Drvene su mi ploče ogrebale vrat. Moj se sin sakrio ispod stola pa smo pobjegli. Nakon što smo izašli, vratila sam se pogledati je li netko još ostao zarobljen ispod dasaka'', kazala je Cook.

Ispričala je da se sve dogodilo za vrijeme dječje zabave, a odrasli su prostoriji igrali bingo.

Neki su svjedoci za Bristol Live rekli kako su mislili da se dogodio terostički napad, a da su neka djeca ostala zarobljena ispod ruševina.

Svjedoci su kazali su kako su ozlijeđeni odvedeni u drugu zgradu. ''Priča se da nitko nije ozbiljno ozlijeđen. Brojne hitne službe su tu, a osoblje je u šoku. Izgledaju kao da bi im godio zagrljaj ili dva'', napisao je na Twitteru bivši novozelandški igrač kriketa Ian O'Brian.

Jedan od svjedoka na Twitteru je objavio i fotografiju srušenog krova.

@BBC_HaveYourSay large heating vent and part of ceiling at pontins Brean sands just collapsed over the crowd / audience pic.twitter.com/joJjNC3jTI