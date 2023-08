Srušio se i izgorio FSB-ov helikopter u Rusiji: Poginuli svi članovi posade

Četiri osobe poginule su u padu helikoptera Mi-8 u regiji Čeljabinsk, potvrdio je glasnogovornik ruskih zrakoplovnih službi za TASS.

"U Mi-8 su bile četiri osobe, one su poginule. Helikopter je obavljao trenažni let", rekao je glasnogovornik.

Nakon pada helikoptera uslijedio je požar.

Eyewitnesses said that before the crash, the Mi-8 helicopter started spinning and then went down. pic.twitter.com/eCgrPJymsO