VIDEO Srušio se balon na vrući zrak: Četiri su osobe poginule, jedna je teško ozlijeđena

Balon na vrući zrak srušio se oko 7:50 u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu u pustinjsko područje istočno od Sunshine Boulevarda i Hanna Roada, oko 104 kilometra jugoistočno od Phoenixa.

U balonu je jedna osoba teško ozlijeđena. U trenutku nesreće u avionu je bilo pet osoba, priopćila je Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA).

Među poginulima je Katie Bartroom (28), medicinska sestra iz Indiane, koja se iz hobija bavila padobranstvom.

#BREAKING : Four people were killed Sunday morning when a hot air balloon crashed in Arizona.



