Huti gađali američki razarač u Crvenom moru, Gallant tvrdi: ''Cilj Hamasa je zapaliti Zapadnu obalu i jedno od svetih mjesta''

"Cilj Hamasa je zapaliti Judeju i Samariju (hebrejski za Zapadnu obalu), a ako je moguće i Brdo hrama (u Jeruzalemu)", rekao je Gallant u nedjelju na sastanku s vojnim zapovjednicima sa Zapadne obale koju je okupirao Izrael.

Hamas nije uspio demoralizirati Izraelce ili zabiti klin između Izraela i SAD-a svojim terorističkim napadom na Izrael 7. listopada, nastavio je Gallant. Zato sada namjeravaju "zapaliti" Zapadnu obalu i Brdo hrama, mjesto sveto i za Židove i za muslimane, rekao je.

Svojim zapovjednicima je poručio "da se pripreme za rat", da trupe stave u pripravnost i prikupe relevantne obavještajne podatke.

Od početka rata u Gazi nakon koordiniranog napada Hamasa u listopadu prošle godine, napetosti i sukobi na Zapadnoj obali također su se pojačali.

Prošlog petka izraelska vojska ubila je trojicu Palestinaca koji su vatrenim oružjem pokušali napasti židovsko naselje u blizini Hebrona. Palestinci na Zapadnoj obali ponovno trpe pojačano nasilje židovskih doseljenika nad njihovim selima i maslinicima, prenosi Dpa.

Američka vojska priopćila je da je još jedan projektil koji su ispalili jemenski pobunjenici Huti presretnut na jugu Crvenog mora.

Pobunjenici su ispalili protubrodsku krstareću raketu prema razaraču američke mornarice oko 16,45 po lokalnom vremenu u nedjelju, objavilo je regionalno zapovjedništvo američke vojske u ranim jutarnjim satima ponedjeljka na društvenoj mreži X.

Projektil su presrele američke zračne snage u blizini jemenskog obalnog grada al Hudaida. Nema izvješća o žrtvama ili šteti.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e