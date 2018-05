U Srbiji se bore s novom drogom čija je upotreba u velikom porastu. Sto puta je jača od morfija, a samo jedna tableta može dovesti do otkazivanja organa i naticanja mozga.

Fentanil, 100 puta jači od morfija, koristi za ublažavanje jakih bolova, posebno kod oboljelih od karcinoma. Dileri svojim kupcima prodaju ovu drogu kao heroin, zbog čega ubrzano raste broj preminulih od predoziranja. Ova droga prodaje se kao tableta, sivo-zelene boje.



"Upotreba ove supstance u velikom je porastu. Pacijenti se zbog zloupotrebe 'fentanila' liječe i u našoj ustanovi", rekla je za Telegraf Svetlana Vučetić-Arsić iz Specijalne bolnice za liječenje bolesti ovisnosti.



Samo jedna tableta može dovesti do otkazivanja bubrega i jetre, kao i naticanja mozga.



I kada se koristi za ublažavanje bolova, može biti opasan po zdravlje i život. Upotrebom fentalina kao lijeka protiv bolova lako može doći do predoziranja. Pacijenti koji uslijed neke bolesti imaju velike bolove često povećaju dozu, i tako dolazi do narušavanja zdravlja, pa čak i do smrti.



Neki od poznatih slučajeva predoziranja fentanilom su slučajevi glazbenika Princea i Lila Peepa.