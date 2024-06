Srbija u Ukrajinu preko trećih strana izvezla 800 milijuna eura streljiva: "Što rade s tim je njihov izbor"

Srbija je od početka ruske invazije na Ukrajinu preko trećih zemalja Kijevu izvezla streljivo u vrijednosti od 800 milijuna eura, otkriva Financial Times. Potiho su, tvrdi ugledni medij, povećali prodaju streljiva Zapadu i tako pomogli obrambenim sposobnostima Ukrajine, iako je Srbija jedna od dvije europske zemlje koje nisu podržale zapadne sankcije protiv Putina i Rusije.

Procjene Financial Timesa srpski predsjednik Aleksandar Vučić djelomično je potvrdio, govoreći da neće zauzimati strane u ratu.

"Ovo je dio našeg ekonomskog oporavka i važno je za nas. Da, izvozimo naše streljivo. Ne možemo izvoziti u Ukrajinu ili Rusiju, ali imali smo mnogo ugovora s Amerikancima, Španjolcima, Česima i drugima. Što oni na kraju rade s tim, njihov je izbor", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nakon toga je dodao da, čak i ako zna gdje ide to streljivo, to nije njegov posao.

"Moj posao je osigurati da rukujemo našim streljivom legalno, da ga prodajemo. Moram se brinuti za svoje ljude i to je to. To je sve što mogu reći. Imamo prijatelje u Kijevu i Moskvi. To su naša slavenska braća", objasnio je Vučić.

Na novinarsko pitanje je li brojka od 800 milijuna eura točna, Vučić je rekao da se to odnosi na "možda period od dvije ili tri godine".