Ovo selo postaje najveća zračna baza NATO-a u Europi! Tu će biti vojni grad za snage iz 32 zemlje, uključujući i Hrvatsku

Zračna baza Mihail Kogălniceanu, nazvana po obliženjm selu koje je dobilo ime po liberalnom političaru iz 19. stoljeća, pretvara se u najveću bazu NATO-a u Europi, veću čak i od Ramsteina u Njemačkoj.

Ruski predsjednik Vladimir Putin opravdao je svoj rat u Ukrajini činjenicom da NATO zadire u europsko krilo Rusije. Kao odgovor na njegovu invaziju, više figura se pomaknulo naprijed na NATO-voj šahovskoj ploči.

MK baza će uskoro imati eskadrilu rumunjskih F-16, nedavno kupljenih od Norveške, kao i bespilotne letjelice MQ-9 Reaper, ali bit će tu i vojni grad kroz koji će se rotirati NATO vojska, zrakoplovstvo i pomorsko osoblje iz 32 zemlje.

Baza je smještena samo 20 km od obale Crnog mora, udaljena je 300 km od Odese i 400 km od Sevastopolja na Krimu koji je okupirala Rusija.

"Ovdje je puno veća prisutnost SAD-a, puno više infrastrukture, smještaja, ljudi i opreme", rekao je pilot britanskih zračnih snaga Charlie Tagg za BBC, koji upravlja avionom Typhoon koji može ispustiti tri različite vrste bombi.

Ruska invazija na Ukrajinu promijenila je i područja nad kojima leti, kaže, i strateški položaj misije. Godine 2021. borbeni piloti NATO-a letjeli su daleko iznad međunarodnih voda u Crnom moru. Ali sada se drže zone od 12 nautičkih milja iznad rumunjskih i bugarskih teritorijalnih voda, "kako bi izbjegli nesporazume, eskalirajuće situacije s Rusima".

Nije bilo poziva za presretanje ruskog zrakoplova otkako je stigao, kaže, iako ih je bilo u prethodnim misijama, iznad Baltika.

"Oni će samo zalutati - to nije protiv bilo kojeg međunarodnog prava, imaju pravo na to. Ali mi ćemo staviti zrakoplov pored tog protivničkog zrakoplova. To pokazuje Rusima da smo aktivni. Letimo naoružanim mlažnjacima, tako da šaljemo jasnu poruku. I također nam pruža vrijedne obavještajne podatke, bilježimo serijske brojeve zrakoplova i oružja koje ti zrakoplovi nose, tako da se također unosi u cjelokupnu obavještajnu sliku", objasnio je Tagg.

"Ranije smo bili ovdje kao sredstvo odvraćanja od bilo kakve ruske agresije. Sada je to više kao uvjeravanje za druge zemlje NATO-a, poput Rumunjske, da smo ovdje i da smo voljni braniti", istaknuo je.