Srbija je pod pritiskom, a Vučić ispalio: "Iz Rusije su stigle razočaravajuće vijesti. A kad Plenković kaže da nismo uspjeli učiniti ništa..."

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u subotu govorio o uvođenju američkih sankcija NIS-u.

Apelirao je na građane da ne paničare zbog toga i rekao da će država tražiti i pronaći rješenje.

"Nameću se činjenice koje su, kada govorimo o srpskim interesima, nerijetko kontradiktorne, a mi se ponašamo ozbiljno i odgovorno. Mi imamo da je danas dizel, koji se troši 80 posto od svih derivata nafte, na razini od 340.000 tona i to je značajna količina. Naš problem nastaje kada rafinerija prestane raditi i taj problem nastaje i s ljudima koji su zaposleni u pančevačkoj rafineriji, ali istovremeno nastaje problem s preradom nafte i daljnjim korištenjem derivata", poručio je Vučić i apelirao na rusku stranu.

"Mi apeliramo na rusku stranu jer smo apelirali na Amerikance mjesecima, uspjeli smo izmoliti 8 mjeseci odgode. Kad Plenković kaže da nismo uspjeli učiniti ništa, pa nismo, jer za razliku od drugih mi nismo otimači, jer jedino što smo mogli je oteti neki kapital ili imovinu bez obzira jesam li ja sretan s cijenom koja je plaćena ili nisam. Bez obzira je li to bio dobar ugovor ili nije", rekao je Vučić,

Istaknuo je da je Rusija ponudila Srbiji ugovor za opskrbu plinom do Nove godine i istaknuo da je ta vijest razočaravajuća jer se očekivalo sklapanje dugoročnog ugovora.

"Stiže druga vijest iz Moskve ili Petersburga, kako god hoćete, da su nam ponudili ugovor za plin do Nove godine. Ja sam rekao da je to za nas vrlo razočaravajuća vijest, zato što smo trebali zaključiti do svibnja dugoročni ugovor na tri godine. Bili smo više nego fer i pouzdan partner u svakom smislu, i da ne govorimo o tome da je Srbija odustajala od arbitraža i od mnogo drugih stvari da bi se sačuvalo prijateljstvo i partnerski odnosi", rekao je Vučić.

Poručio je da će iznijeti neke ideje za koje smatra da su povoljne za rusku stranu, no nije siguran hoće li ih Rusi prihvatiti ili neće. Sada Srbija, ni kriva ni dužna, 'vadi kestenje iz vatre', istaknuo je Vučić za Informer TV, a prenosi Blic.

"Amerikanci su nam rekli potpišite, nećemo vam uvesti sankcije, samo potpišite nacionalizaciju. Ja nisam mogao dati riječ, to je posljednja stvar koju ćemo učiniti. Ne otimamo tuđu imovinu. Srbija se ponosi pravnim poretkom. Srbija neće sudjelovati ni u jednom ratu", zaključio je.