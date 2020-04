Srbija se priprema za najjači udar koronavirusa, a razmatraju i uvođenje cjelodnevnog policijskog sata kao mjeru u borbi s virusom.

Ukazujući na sve glasnije kritike restriktivnih mjera države, mediji navode kako državni dužnosnici nisu zadovoljni učinkom dosadašnjih mjera pa najavljuju kako je moguće uvođenje potpune zabrane kretanja na 24 sata.

"Govori se i o uvođenju cjelodnevnog policijskog sata! Time se hoće disciplinirati i oni koji se ne pridržavaju mjera vlade. No njih je mali postotak i u većim su gradovima. Zar nema drugih mjera da se oni strože sankcioniraju, a ne sve građanstvo?" komentar je predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislava Žigmanova, koji je on objavio na Twitteru.

Broj zaraženih u Srbiji popeo se na 900. Preminule su 23 osobe. U Ćupriji je zaraženo devet medicinskih djelatnika Opće bolnice, a jedan je liječnik preminuo, javlja Blic. Neki od oboljelih smješteni su u veliku halu na Beogradskom sajmu. U halu je smješten i 10-godišnji pacijent koji se nije htio odvojiti od majke.

Sve informacije iz Kriznog stožera

Pored toga, Neovisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) reagiralo je na odluku srbijanske vlade prema kojoj će sve informacije u vezi s koronavirusom u zemlji moći davati isključivo Krizni stožer, kojemu je na čelu premijerka Ana Brnabić.

NDNV u svojemu priopćenju upozorava da centralizirano informiranje nije informiranje, već cenzura.

"Što to znači? Mogu li mediji objavljivati istinite informacije, do kojih su došli istraživačkim radom, a koje nije priopćio Krizni stožer? Ili će se, apsurdno, sve informacije do kojih mediji dođu iz drugih izvora, a ne od Kriznog stožera, smatrati netočnim i neprovjerenim?" navodi NDNV.

Drugim riječima, dodaje se, otvara se mogućnost da novinari mogu odgovarati zbog kaznenog djela izazivanje panike i nereda, samo zbog toga što informacija, iako je istinita i odgovara činjenicama, nije dobivena od Kriznog stožera.

Vojvodina - 150 zaraženih, četvero umrlo

U Vojvodini je oko 150 osoba zaraženo koronavirusom, na liječenju u Kliničkom centru Vojvodine ih je 54, a četvero ih je do sada umrlo, prenose u srijedu posljednje raspoložive podatke vojvođanski mediji.

"Najviše oboljelih imamo u Novom Sadu, ukupno 47. U Pančevu je zaraženo 16 ljudi, na teritoriju grada Kikinde 15, u Subotici 10, a u Bačkoj Palanci devet osoba", izjavio je u svojemu posljednjem istupu predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović.

Zbog povećanja broja zaraženih Novosadski sajam ovih se dana preuređuje u kolektivnu karantenu u kojoj će biti mjesta za 1000 ljudi.

Tamo će biti smješteni oni s lakšim simptomima, a osigurani su im kreveti, medicinska skrb, televizori, Wi-Fi mreža, tuš-kabine, stolnoteniski stolovi, prenosi Radio televizija Vojvodine (RTV). (M.T./Hina)