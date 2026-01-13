Sprema su sudbonosni sastanak, Trump je prvu odluku već donio: Procurili detalji mogućeg udara na Iran

Iranske vlasti optužuju Sjedinjene Američke Države i Izrael za poticanje nemira te su osudile "terorističke akcije", prenijeli su državni mediji.

Teheran se čini poput bojišta dok traju krvavi prosvjedi u kojima snage vlasti brutalno guše prosvjede koji u Iranu traju već danima.

Unatoč internetskoj blokadi u zemlji pojavile su se brojne uznemirujuće snimke, a među njima i ona Iranaca koji vrište u boli i nevjerici dok se okupljaju uz tijela umotana u crne vreće, smještena u improviziranoj mrtvačnici u Forenzičkom medicinskom centru Kahrizak te razasuta po tlu ispred ustanove južno od Teherana.

Iranski državni mediji tvrde da su većina tijela "obični ljudi" - promatrači koji su se zatekli na prosvjedima, a za njihovu smrt okrivili su "izgrednike".

Riječ je o jednom od najvećih prosvjeda u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine, a govori se i o više tisuća mrtvih.

S obzirom na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa špekulira se o američkoj vojnoj intervenciji. Prvi američki udar već je pokrenut - naime, Trump je uveo posebne carine.

Izjavio je da bi se SAD mogao sastati s iranskim dužnosnicima i da je u kontaktu s iranskom oporbom, istodobno pojačavajući pritisak na iranske čelnike, a što se tiče prijetnje vojnom akcijom Trump je informiran o širokom rasponu vojnih i tajnih alata koji se mogu koristiti protiv Irana, a koji daleko nadilaze konvencionalne zračne napade, prema riječima dva dužnosnika Ministarstva obrane koji su razgovarali s CBS Newsom pod uvjetom anonimnosti kako bi razgovarali o pitanjima nacionalne sigurnosti.

Predsjednikov tim za nacionalnu sigurnost održat će sastanak u Bijeloj kući u utorak kako bi raspravljao o ažuriranim opcijama za Iran, prema nekoliko drugih izvora upoznatih s tim pitanjem. Nije jasno hoće li sam predsjednik biti prisutan.

Zračna snaga i projektili dugog dometa ostaju ključni za svaki potencijalni vojni odgovor u Iranu. No, planeri Pentagona također su predstavili opcije kibernetičkih operacija i psihološke kampanje namijenjene poremećaju iranskih zapovjednih struktura, komunikacija i državnih medija, prema riječima dužnosnika.

Dužnosnici su rekli da se kibernetičke i psihološke operacije mogu odvijati istovremeno s tradicionalnom vojnom silom, u onome što vojni planeri nazivaju integriranim operacijama, a također se mogu primijeniti kao samostalne opcije.

Dužnosnici obrane nisu detaljno naveli koja se digitalna infrastruktura razmatra za ciljanje u Iranu niti kako bi točno izgledala psihološka kampanja protiv iranskih državnih medija ako bi je Trump odobrio.

Dvojica američkih dužnosnika naglasila su da konačna odluka nije donesena te da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Ipak, čini se da se Washington priprema za scenarije u kojima bi se sukob mogao proširiti izvan bojnih polja i uključiti trajne digitalne kampanje i kampanje utjecaja.



