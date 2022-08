Spektakularna snimka udara groma iz Škotske pokazuje svu moć prirode.

Munje nekima izazivaju strah, a nekima su božansko divljanje. A zašto je tome tako - pa, impresivna snimka koju je zabilježio jedan očevidac u Škotskoj dovoljno govori sama za sebe.



Strašna tragedija: U samo jednom danu 20 ljudi poginulo u udarima groma

Veličanstvene munje jedna su od najfascinantnijih vremenskih pojava, a kako nastaju munje i udari groma također je fascinantno.



Munja nastaje kao naglo pražnjenje električnog naboja koncentriranog u olujnim oblacima, a praćeno je snažnim bljeskom i zvučnim udarom koji zovemo grom.

''Zrak je dobar izolator, no kad električni potencijal u atmosferi naraste i do tri milijuna volti, dolazi do izbijanja električnog naboja. Bilo da je između dva oblaka, prema okolnom zraku ili prema tlu. Električni napon između krajnjih točka munje može iznositi i stotinu milijuna volti'', objasnio je nedavno meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Temperatura u kanalu munje doseže 30.000 stupnjeva što je pet puta toplije od površine Sunca. Zbog zagrijavanja, ionizacije i disocijacije uzduž puta munje naglo se i drastično mijenja tlak zraka što je uzrok nastanka groma.



Kad krenu munje i gromovi, drugi se sklanjaju, a on baš u njih upire svoj aparat: Mladi pustolov je lovac na oluje

''Dok bljeskovi koje vidimo kao rezultat udara munje putuju brzinom svjetlosti od 300.000 km/s, stvarni udar munje putuje mnogo sporije, ali za nas isto brzo, oko 343 m/s. Od Zagreba do Dubrovnika udar munje stigao bi tako za malo više od sekunde'', kazao je Brzoja.

''Brojite li sekunde od pojave bljeska do pojave zvuka i podijelite ih sa tri, dobit ćete približnu udaljenost munje u kilometrima'', objasnio je i dodao: ''Diljem svijeta svaki dan dogodi se više od tri milijuna munja ili 44 udarca svake sekunde. Mjesto je na Zemlji koje prima najviše udaraca je jezero Maracaibo u Venezueli. Ondje grmi skoro svake druge noći, pri čemu se dogodi 40.000 udara''.



Više o tome kako se ponašati za vrijeme grmljavine i kako ona nastaje pročitajte OVDJE

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr