Par španjolskih planinara suočen je s ogromnim računom za akciju spašavanja u talijanskim Alpama u kojoj su sudjelovala četiri tima gorske službe spašavanja.

Par, 45-godišnji muškarac i 36-godišnja žena, zapalo je u nevolje pri usponu na Tre Cime di Lavaredo u Dolomitima. Zapeli su na visini od 2750 metara.

No dva su puta odbili pomoć u razdoblju od 31. kolovoza do 2. rujna prije nego što su konačno prihvatili evakuaciju helikopterom i prijevoz do planinarskog doma, napisala je gorska služba na Facebooku.

Četiri odvojene akcije spašavanja

Služba spašavanja bila je zbog njih mobilizirana i prethodnog tjedna kad su pronađeni tijekom noći s drugim parom planinara bez svjetla i s konopcima zaglavljenim u stijenama.

''Organizirati četiri odvojene akcije spašavanja za istu skupinu ljudi apsolutni je rekord'', kazao je šef regionalne hitne službe Giovanni Cipollotti za RAI.

Spašavanje besplatno samo za stradale

Španjolci će morati platiti između 8000 i 10.000 eura jer su akcije spašavanja besplatne samo za unesrećene, rekao je Ciollotti. Glasnogovornik talijanske gorske službe spašavanja (CNSAS) Walter Milian rekao je da konačni račun iznosi 7500 eura. Na Facebooku CNSAS-a napisao je da su se planinari ponašali "krajnje neodgovorno". (Hina)