Planiraju porez od 100 posto na kupnju nekretnina za dio kupaca: "Suočavamo se s odlučujućim izazovom"

Španjolska vlada najavila je planove za uvođenje poreza do 100 posto na nekretnine koje kupuju stanovnici zemalja koje nisu u Europskoj uniji poput Velike Britanije i SAD-a.

Riječ je o jednoj od desetak mjera kojima Vlada nastoji smiriti sve veći bijes zbog visokih troškova stanovanja dok ističe da je riječ o globalnom izazovu, naime, cijene nekretnina u posljednjem desetljeću diljem Europe narasle su za 48 posto i daleko nadmašuju prihode kućanstava što izaziva sve veći stambeni stres.

"Zapad se suočava s odlučujućim izazovom - da ne postane društvo podijeljeno u dvije klase, bogate vlasnike nekretnina i siromašne podstanare”, rekao je španjolski premijer Pedro Sánchez na ekonomskom forumu u Madridu, piše BBC.

"Nije pošteno da oni koji imaju tri, četiri ili pet stanova za kratkoročni najam plaćaju manje poreza od hotela", rekao je.

Predložene mjere uključuju širenje socijalnog stanovanja, poticaje onima koji obnove i iznajme prazne nekretnine po pristupačnim cijenama i smanjenje broja turističkih apartmana. U Španjolskoj je samo 2,5 posto stambenog prostora izdvojeno za socijalno stanovanje, brojka koja drastično zaostaje za zemljama kao što su Francuska i Nizozemska, rekao je Sánchez.

Kupnja stana, ilustracija Foto: Getty Images

"Porez bez presedana"

Španjolska je već dugo popularno odredište za kupce kuća za odmor, ali i za ljude koji se žele trajno preseliti u sunčaniju klimu, što je doprinijelo stalnom rastu vrijednosti nekretnina. Stanovnici Velike Britanije, SAD-a i Maroka već dugo masovno kupuju nekretnine u Španjolskoj, pogotovo na mjestima kao što su Ibiza, Marbella i Barcelona.

Sánchez je za porez od 100 posto rekao da je bez presedana u španjolskoj povijesti. "Samo u 2023. stanovnici zemalja izvan EU-a kupili su oko 27.000 kuća i stanova u Španjolskoj i nisu to napravili da žive u njima, nisu to napravili da bi njihove obitelji imale gdje živjeti. Napravili su to da bi špekulirali, da bi zaradili na njima što im u ovoj situaciji očito ne možemo dopustiti", rekao je španjolski premijer, piše Guardian.

Kupci nekretnina u Španjolskoj potencijalno podliježu plaćanju nekoliko poreza ovisno o tome kupuju li novogradnju ili postojeći dom. Stope se razlikuju ovisno o regiji, ali kao grubi vodič agenti za nekretnine kažu da ukupni porezni račun trenutno može biti između sedam i 12 posto vrijednosti nekretnine. Španjolsko ministarstvo stanovanja priopćilo je da će nova mjera biti uvedena izmjenom biljege ili putem posebnog poreza, no zasad nisu iznijeli više pojedinosti.

Generalni direktor grupe za nekretnine Colliers Antonio de la Fuente rekao je za Financial Times da je Vladin cilj odvratiti strane ulagače u nekretnine stvaranjem neizvjesnosti jer su i sami svjesni da prijedlog ima male izglede da postane zakon. Da bi to postao, treba bi ga odobriti i španjolski parlament, gdje Sánchez stalno vodi borbu da skupi glasove potrebne za postizanje većine.

Ostale mjere koje Vlada predlaže uključuju veće poreze na iznajmljivanje u stilu Airbnb-a, prijenos 3300 domova na novo javno stambeno tijelo, programe za obnovu praznih stanova i javna jamstva za stanodavce koji traže priuštive najamnine.

