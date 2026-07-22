U katastrofalnim požarima poginuli vatrogasci, evakuirani stanovnici: Strahuje se od novih požara

Vatrogasci se u srijedu u dijelovima Španjolske i Francuske bore s golemim vatrenim stihijama, uz vrlo visok rizik od izbijanja novih požara u većem dijelu Španjolske, premda se veliki požar koji je bjesnio središnjom pokrajinom Guadalajarom postupno povlači, što je stanovništvu omogućilo povratak kućama.
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U Francuskoj regiji Gironde u utorak su poginula dvojica vatrogasca kada je plamen zahvatio njihovo vatrogasno vozilo. Vlasti su pozvale stanovnike i turiste da ne koriste roštilje u područjima pogođenim toplinskim valom te su istaknule da čak devet od 10 ili 90 posto požara nastaje - slučajno ili ne, kao rezultat ljudskog djelovanja.
Požar u Španjolskoj
Foto:
Afp
U najgorem požaru koji je dosad zahvatio Španjolsku u regiji Guadalajari vatrena stihija uništila je oko 32.000 hektara. U utorak se situacija počela stabilizirati nakon što su stanovnici 34-ju općina bili primorani na evakuaciju, a prilaz je zabranjen stanovnicima još 14 općina.
Španjolska meteorološka agencija AEMET objavila je da je u većem kopnenom dijelu Španjolske i na Balearskom otočju opasnost od šumskih požara i dalje "vrlo visoka ili ekstremna" te se u predstojećim danima očekuje i veća opasnost.
U Francuskoj su nešto niže temperature i slabiji vjetar pridonijeli i pomogli naporima vatrogasaca u borbi protiv šumskog požara koji je u jugoistočnoj regiji Var poharao 2500 hektara, oštetio desetke domova i prisilio 400 ljudi da napuste svoje kuće, priopćile su lokalne vlasti. Jutros u 7 sati helikopteri su i dalje bacali vodu na šumski požar u Varu, jer je još uvijek aktivan.
"Situacija je bila vrlo ozbiljna, s vatrenom stihijom cijelu se noć borilo oko 1100 vatrogasaca", rekao je zapovjednik William Vogl, glasnogovornik vatrogasaca Vara za radio RMC. Požar još nije obuzdan, ali bi vjetar u srijedu trebao biti povoljniji, kazao je. Još je jedan požar bjesnio u Visokim Alpama na jugoistoku zemlje u slikovitome francuskom departmanu smještenom u regiji Provansa-Alpe-Azurna obala.
Glavni grčki grad, Atena i ostala istočna i kopnena područja Grčke već treći dan zaredom 'kuhaju se' na visokim temperaturama, a meteorolozi prognoziraju i do 41 Celzijev stupanj. Vlasti su zabranile rad na otvorenom oko podneva i poslijepodne te su poslodavcima savjetovale da za osjetljive radnike organiziraju rad na daljinu.
U glavnome gradu Sjeverne Makedonije u bolnicu je prevezeno 11 ljudi, od kojih troje s teškim ozljedama nakon što je oluja u utorak navečer rušila drveće, oštetila krovove brojnih kuća i prouzročila nestanak opskrbe električnom energijom u gotovo cijeloj zemlji, izvijestili su lokalni mediji.
Hidrometeorološki zavod Kosova u je izvijestio da se u srijedu očekuju nove oluje te stanovništvo upozorio na moguće udare groma, oštećenja električne mreže, nestanke struje, poplave i materijalnu štetu.