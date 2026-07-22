U katastrofalnim požarima poginuli vatrogasci, evakuirani stanovnici: Strahuje se od novih požara

Vatrogasci se u srijedu u dijelovima Španjolske i Francuske bore s golemim vatrenim stihijama, uz vrlo visok rizik od izbijanja novih požara u većem dijelu Španjolske, premda se veliki požar koji je bjesnio središnjom pokrajinom Guadalajarom postupno povlači, što je stanovništvu omogućilo povratak kućama.

U Francuskoj regiji Gironde u utorak su poginula dvojica vatrogasca kada je plamen zahvatio njihovo vatrogasno vozilo. Vlasti su pozvale stanovnike i turiste da ne koriste roštilje u područjima pogođenim toplinskim valom te su istaknule da čak devet od 10 ili 90 posto požara nastaje - slučajno ili ne, kao rezultat ljudskog djelovanja.

Požar u Španjolskoj Foto: Afp

U najgorem požaru koji je dosad zahvatio Španjolsku u regiji Guadalajari vatrena stihija uništila je oko 32.000 hektara. U utorak se situacija počela stabilizirati nakon što su stanovnici 34-ju općina bili primorani na evakuaciju, a prilaz je zabranjen stanovnicima još 14 općina.

La simultaneidad multiplica el riesgo en los incendios.



Lo estamos viendo: mientras el #IFLaMierla sigue fuera de control (con 32.000 hectáreas afectadas) el #IFSelas comenzaba ayer complicando la extinción en #Guadalajara



Y lo vivimos en 2025: España registró 18 grandes… pic.twitter.com/gGOpC2LUuL — WWF España 🐼 (@WWFespana) July 22, 2026

Španjolska meteorološka agencija AEMET objavila je da je u većem kopnenom dijelu Španjolske i na Balearskom otočju opasnost od šumskih požara i dalje "vrlo visoka ili ekstremna" te se u predstojećim danima očekuje i veća opasnost.

NOW: A massive forest fire is getting very close to homes in Cotignac, Var Department, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France. pic.twitter.com/jq9Tmqe8ng — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 21, 2026

U Francuskoj su nešto niže temperature i slabiji vjetar pridonijeli i pomogli naporima vatrogasaca u borbi protiv šumskog požara koji je u jugoistočnoj regiji Var poharao 2500 hektara, oštetio desetke domova i prisilio 400 ljudi da napuste svoje kuće, priopćile su lokalne vlasti. Jutros u 7 sati helikopteri su i dalje bacali vodu na šumski požar u Varu, jer je još uvijek aktivan.

"Situacija je bila vrlo ozbiljna, s vatrenom stihijom cijelu se noć borilo oko 1100 vatrogasaca", rekao je zapovjednik William Vogl, glasnogovornik vatrogasaca Vara za radio RMC. Požar još nije obuzdan, ali bi vjetar u srijedu trebao biti povoljniji, kazao je. Još je jedan požar bjesnio u Visokim Alpama na jugoistoku zemlje u slikovitome francuskom departmanu smještenom u regiji Provansa-Alpe-Azurna obala.

FEUX DE FORÊT : "C'est venu d'un seul coup, une force abominable". dans le Var, l'incendie de Pontevès a ravagé plus de 2500 hectares. Il est contenu ce matin, mais pas encore fixé, avec de nombreux points chauds qui subissent. 30 à 40 habitations ont été endommagées (préfet). https://t.co/wDP54tC2Wo pic.twitter.com/o2JzQKmf4q — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 22, 2026

Glavni grčki grad, Atena i ostala istočna i kopnena područja Grčke već treći dan zaredom 'kuhaju se' na visokim temperaturama, a meteorolozi prognoziraju i do 41 Celzijev stupanj. Vlasti su zabranile rad na otvorenom oko podneva i poslijepodne te su poslodavcima savjetovale da za osjetljive radnike organiziraju rad na daljinu.

U glavnome gradu Sjeverne Makedonije u bolnicu je prevezeno 11 ljudi, od kojih troje s teškim ozljedama nakon što je oluja u utorak navečer rušila drveće, oštetila krovove brojnih kuća i prouzročila nestanak opskrbe električnom energijom u gotovo cijeloj zemlji, izvijestili su lokalni mediji.

Hidrometeorološki zavod Kosova u je izvijestio da se u srijedu očekuju nove oluje te stanovništvo upozorio na moguće udare groma, oštećenja električne mreže, nestanke struje, poplave i materijalnu štetu.