Pakao kod Madrida! Vatrena stihija progutala 13.000 hektara, evakuirana sela

Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida zahvatio je površinu od oko 13.000 hektara i još uvijek nije stavljen pod kontrolu, priopćile su u nedjelju španjolske vlasti.

Španjolski vatrogasci bore se obuzdati šumski požar u blizini Madrida - 8 Foto: Afp

Španjolski vatrogasci bore se obuzdati šumski požar u blizini Madrida - 7 Foto: Afp

Španjolski vatrogasci bore se obuzdati šumski požar u blizini Madrida - 6 Foto: Afp

Javna televizija RTVE izvijestila je da je vatrena stihija tijekom noći napredovala za dodatnih 14 kilometara, dok više od 500 vatrogasaca i ostalih hitnih službi radi na stvaranju protupožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak.

Ministrica zaštite okoliša regije Mercedes Gómez rekla je da se požar zasad uspješno drži podalje od naselja.

Španjolski vatrogasci bore se obuzdati šumski požar u blizini Madrida - 5 Foto: Afp

Postrojbama na terenu pomaže i 25 kanadera. Gómez je rekla da je 20 općina, u kojima živi oko 800 stanovnika, iz opreza evakuirano.

Rizik od požara visok je u velikom dijelu Španjolske, dok zemlju istodobno pogađaju jaka suša i niska vlažnost zraka.

Španjolski vatrogasci bore se obuzdati šumski požar u blizini Madrida - 4 Foto: Afp

Od početka godine šumski su požari u Španjolskoj poharali više od 80.000 hektara, ili gotovo dvostruko više od površine izgorjele u istom razdoblju prošle godine, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS).

Španjolski vatrogasci bore se obuzdati šumski požar u blizini Madrida - 3 Foto: Afp

Španjolski vatrogasci bore se obuzdati šumski požar u blizini Madrida - 2 (Foto: Afp)

Španjolski vatrogasci bore se obuzdati šumski požar u blizini Madrida - 1 Foto: Afp